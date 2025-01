Citroën Basalt: il SUV coupè debutta in un nuovo mercato

Il Nuovo SUV Citroën Basalt arriva in un nuovo mercato. Dopo il Brasile il modello della casa francese infatti viene lanciato in Argentina con design, comfort, robustezza e accessibilità dopo una prevendita di successo e l’inizio dell’abbonamento al Piano di Risparmio. La nuova auto di Citroën riunisce tutti gli elementi anticipati dal concept Basalt Vision, tra cui un design unico, proporzioni spaziose e robustezza.

La casa francese lancia in Argentina la terza esponente del Progetto C-Cubo, la Nuova Citroën Basalt

La Citroën Basalt, con uno sviluppo intelligente in linea con l’area di design fin dai primi teaser di questo SUV del marchio, è stata favorita dall’architettura moderna della piattaforma CMP, che ha permesso la creazione di una carrozzeria elegante, con un tocco sportivo. ma ottenendo ampio spazio interno. Il suo passo di 2,64 m ha permesso di creare uno stile proporzionale che unisce perfettamente l’anteriore e il posteriore, un concetto che apporta leggerezza al design favorendo ampi angoli di entrata e di uscita.

In questo modello nessuna curva o linea ha un’unica funzione. Le pieghe sui paraurti, sulle fiancate e sul tetto trasmettono solidità fornendo allo stesso tempo ancora più resistenza alle parti, mentre gli eleganti rilievi nella parte posteriore del tetto ottimizzano l’aerodinamica e consentono un posizionamento ottimizzato per il bagagliaio. Il risultato è un’ampia apertura del bagagliaio senza perdita di spazio per la testa per gli occupanti dei sedili posteriori.

Quest’arte di combinare emozione e ragione continua negli elementi oscurati attorno ai paraurti e nella parte inferiore dei paraurti, che consolidano un design forte e proteggono la carrozzeria dai piccoli urti causati da detriti o altri elementi di uso quotidiano.

La cura con cui è stata progettata la Citroën Basalt è evidente anche negli elementi più semplici, come gli esclusivi tocchi di colore: queste discrete rifiniture ai lati del paraurti anteriore e sul montante C, vicino alle porte, identificano visivamente le versioni. Nella sua versione FEEL nel colore André Red (dal nome di André Citroën, creatore del marchio), mentre nella sua versione SHINE adotta la tonalità leggermente dorata denominata Terre Toscane.

Tutta questa attenzione all’estetica continua all’interno, pensato per ospitare fino a cinque adulti nel massimo comfort. Il pannello frontale adotta un dettaglio di design applicando diverse texture in una tonalità Solar Bronze, integrando visivamente il pannello digitale Basalt.

L’abitabilità unica del SUV continua nei piccoli dettagli, come il bracciolo del guidatore di serie su tutte le versioni, compresi gli esclusivi poggiatesta laterali posteriori con alette. Qui, la massima attenzione di Citroën all’accessibilità è letterale, grazie all’ampio angolo di apertura delle porte posteriori e al design intelligente del montante C.

Da più di 105 anni, Citroën mette sempre al primo posto il comfort dei suoi clienti. Offre un comfort di guida ottimale che riassume il piacere di trovarsi a bordo di un modello del marchio, con il totale isolamento degli occupanti dall’ambiente esterno. In Basalt questo non fa eccezione, favorito da tutta la conoscenza che Stellantis ha degli scenari difficili che i suoi clienti devono affrontare in tutto il Sud America. Le sospensioni della Basalt sono state progettate per offrire il massimo comfort senza alcun compromesso.

Progettare un veicolo pensando ai suoi occupanti significa garantire il comfort in ogni momento. Ecco perché Citroën Basalt adotta lo sterzo elettroassistito progettato appositamente per questo. La comodità sta anche nell’avere una lunga lista di dotazioni di serie in tutte le versioni.

Comfort significa poter viaggiare senza preoccuparsi dei bagagli, grazie ad un ampio bagagliaio da 490 litri (norma VDA) e al cofano completamente apribile. L’efficienza è poter ampliare ulteriormente l’abitacolo, grazie al sistema di abbattimento dei sedili posteriori, che permette di ampliare il bagagliaio fino a 1.540 litri. La gamma è composta da tre versioni: Live Pack, Feel e Shine, a cui si aggiunge l’esclusiva serie speciale di lancio 1st Edition.

Nel caso delle versioni Live Pack e Feel, entrambe hanno un motore VTi da 115 CV e un cambio manuale a 5 marce, mentre la versione Shine sarà equipaggiata con il famoso e riconosciuto motore T200 di origine Stellantis da 120 CV accoppiato ad un cambio CVT automatico. Allo stesso modo, anche la serie speciale di lancio denominata 1st Edition ha questo motore T200 con scatola CVT e caratteristico colore bianco perlato e personalizzazione esclusiva. In tutte, la Basalt avrà di serie un pacchetto di equipaggiamenti competitivo, nonché attributi differenziati nel suo segmento.