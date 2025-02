Ferrari 812 Competizione A vestita come una Daytona da gara

Ecco un’altra Ferrari 812 Competizione A trattata dal reparto Tailor Made della casa di Maranello. Non è la prima volta che ci occupiamo di un modello del genere sottoposto a personalizzazione nell’ambito di questo esclusivo programma, ma la qualità del risultato rende l’opera come una delle più riuscite della specie.

Qui i rimandi al mondo delle corse sono sapientemente miscelati in una trama cromatica che valorizza con gusto i tratti sportivi e muscolari della silhouette, esaltandone la matrice filosofica e spirituale. Ancora una volta gli uomini del “cavallino rampante“, nel soddisfare le richieste di un cliente, sono riusciti a catturare l’anima del prodotto, con uno straordinario omaggio alla tradizione agonistica del marchio. Il tutto con grande classe e in modo speciale e distintivo, anzi unico.

La carrozzeria della Ferrari 812 Competizione A di cui ci stiamo occupando è vestita in Rosso Magma, con audaci strisce in Bianco King e Blu Montecarlo, che la percorrono in tutta la sua lunghezza, come su una storica 365 GTB/4 Daytona Competizione e su una 512 BB LM di epoca successiva. Ne deriva una tela corsaiola, completata dai cerchi dorati e dai tondi bianchi col numero 64 raffigurato in tinta nera. Lo stesso usato sulle due auto da gara prima menzionate.

Foto da profilo Facebook Ferrari

Gli interventi hanno riguardato pure l’abitacolo, dove l’Alcantara nera incornicia i sedili da corsa in carbonio rivestiti in Ultrasuede, con inserti in Blu Super Elettrico, che trasudano di eleganza dinamica. Protagonista di questo trattamento Tailor Made, come dicevamo, è stata una Ferrari 812 Competizione A, supercar da sogno che mostra i suoi muscoli sin dal primo sguardo. Già da ferma comunica la sua energia, confermata ed esaltata all’accensione del sublime cuore.

Stiamo parlando di un capolavoro dell’ingegneria: un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, disposto in posizione anteriore arretrata, che eroga 830 CV di potenza massima, con un timbro sonoro estasiante. Impossibile non bearsi al suo ascolto. Le melodie meccaniche accompagnano la grinta dinamica del modello, solo in parte illustrata dai riscontri prestazionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi, velocità massima di oltre 340 km/h. Il tempo siglato sulla pista di Fiorano è di 1’20”, pari quasi a quello messo a segno da LaFerrari. Anche questo aiuta a capire di che pasta è fatta la Ferrari 812 Competizione A.