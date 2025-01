Stellantis ha guidato il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito nel 2024

Secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), nel 2024 Stellantis ha guidato il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito. Stellantis Pro One, rappresentata dai marchi Vauxhall, Peugeot, Citroen e Fiat Professional, ha venduto 7.821 furgoni elettrici nel 2024, tanti quanti i produttori al secondo e terzo posto messi insieme, con una quota di mercato del 35,6%.

Stellantis Pro One è stato il principale produttore di furgoni elettrici del Regno Unito nel 2024

Peugeot ha quasi raddoppiato la sua quota di mercato e-LCV dal 10,16% al 18,69%, quasi un quinto del mercato totale. Ciò ha visto il marchio classificarsi al secondo posto per vendite di e-LCV, con un totale di 4.105 nel 2024. Accanto al best-seller E-Partner, il furgone elettrico compatto numero uno, l’E-EXPERT è stato il secondo furgone elettrico medio più venduto nel 2024.

Lee Titchner, Direttore di Stellantis Pro One UK, ha affermato: “Dal 2021, Stellantis è leader nel settore dei furgoni elettrici nel Regno Unito e questo si è dimostrato vero ancora una volta nel 2024, con la nostra nuova gamma di furgoni elettrici che aiuta le aziende di tutto il paese a elettrificare le loro flotte. Con anni di esperienza nell’elettrificazione di alcune delle più grandi flotte del Regno Unito, non vediamo l’ora di presentare la nostra gamma di furgoni completamente rivista a più aziende nel 2025”.

Stellantis ha rappresentato oltre un quarto di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito lo scorso anno, con una quota di mercato combinata dei veicoli commerciali leggeri di quasi il 26% su tutti i tipi di carburante immatricolati nel 2024.

Nel mercato complessivo dei veicoli commerciali leggeri, Vauxhall ha concluso il 2024 come secondo produttore di furgoni più venduto nel Regno Unito, con vendite pari a 36.474 unità e una quota di mercato in crescita dal 9,93% al 10,08%. Questo successo è stato in parte trainato dal nuovo Vauxhall Combo, che è stato il secondo furgone compatto più venduto nel Regno Unito nel 2024, mentre il Vivaro si è classificato al secondo posto nel segmento dei furgoni medi.