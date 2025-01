Leapmotor annuncia l’ingresso in un altro mercato europeo

Leapmotor annuncia il suo lancio sul mercato in Austria. Con una visione chiara per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, Leapmotor fa affidamento su una strategia completa di lancio sul mercato e su una forte rete di partner commerciali. Fin dal suo debutto, la casa cinese ha annunciato di collaborare con 17 rinomati rivenditori in tutta l’Austria per offrire ai clienti un servizio di prima classe e una facile accessibilità. La rete garantisce che i clienti in tutte le regioni ricevano una consulenza competente e un supporto tecnico di prima classe.

“Siamo molto soddisfatti del nostro ingresso sul mercato austriaco. Si tratta di un passo significativo verso la realizzazione della mobilità elettrica a prezzi accessibili”, ha spiegato Christian Bley, Brand Manager di Leapmotor Austria. “Con i nostri rivenditori partner siamo perfettamente attrezzati per soddisfare le esigenze dei clienti austriaci. Il nostro obiettivo è aumentare il numero dei nostri partner fino a 25 entro la fine del primo trimestre del 2025. Vorremmo espandere ulteriormente questa rete e portarla a 35-40 aziende partner entro la fine dell’anno”.

“Un altro passo è il continuo team building di Leapmotor in Austria”, sottolinea Bley . “Caroline Maur è responsabile del marketing dall’inizio di dicembre e presto si unirà al team un responsabile delle vendite. Il nostro obiettivo è costruire un team dinamico e ad alte prestazioni che stabilirà con successo il marchio Leapmotor in Austria”.

Alla fine di settembre, Leapmotor International, la joint venture 51%:49% tra Stellantis e Leapmotor focalizzata sulla distribuzione globale di veicoli elettrici cinesi (NEV) ad alta tecnologia ed economici, ha aperto i registri degli ordini in Europa. Questo traguardo è stato raggiunto poco meno di un anno dopo la fondazione della joint venture. Contestualmente alla fondazione della joint venture, Stellantis ha anche investito 1,5 miliardi di euro per acquisire una partecipazione di circa il 21% in Leapmotor e per beneficiare dell’expertise e dell’agilità della startup cinese di auto elettriche.