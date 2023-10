Stellantis diventa azionista strategico di Leapmotor con un investimento di 1,5 miliardi di euro

Stellantis e Leapmotor annunciano oggi che il gruppo automobilistico prevede di investire quasi 1,5 miliardi di euro per acquisire circa il 20% di Leapmotor, rendendola un azionista di riferimento. L’accordo riguarda anche la creazione di una joint venture “Leapmotor International”, gestita da Stellantis su base 51/49, che deterrà i diritti esclusivi per la produzione, l’esportazione e la vendita dei prodotti Leapmotor al di fuori della Cina. Si tratterà della prima partnership internazionale di questo tipo nel mercato dei veicoli elettrici tra una delle principali case automobilistiche mondiali e una casa automobilistica cinese di prossima generazione.

Questa partnership ha un duplice obiettivo: da un lato stimolare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il più grande mercato globale, e dall’altro utilizzare la presenza commerciale internazionale di Stellantis per accelerare significativamente le vendite del marchio Leapmotor in altre regioni, a partire con l’Europa. Questo ecosistema di “veicoli elettrici” altamente innovativo ed efficiente di Leapmotor in Cina contribuirà al raggiungimento degli obiettivi strategici di elettrificazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis. Permetterà inoltre di esplorare future sinergie con il suo partner. La joint venture prevede di avviare le prime consegne nella seconda metà del 2024.

Entrambe le società vedono l’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor come complementare alle attuali tecnologie di Stellantis e al portafoglio di marchi iconici per offrire soluzioni di mobilità più convenienti ai clienti internazionali. Stellantis avrà due posti nel consiglio di amministrazione di Leapmotor e nominerà l’amministratore delegato della joint venture “Leapmotor International”.

“Mentre è in atto il consolidamento tra le principali start-up cinesi di veicoli elettrici, sta diventando sempre più chiaro che solo pochi di questi nuovi attori agili e di successo, come Leapmotor, finiranno per dominare i principali segmenti in Cina”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Crediamo che questo sia il momento ideale per contribuire attivamente alla strategia di espansione internazionale di Leapmotor, uno dei nuovi player più importanti nel settore dei veicoli elettrici, che condivide con noi lo stesso spirito imprenditoriale orientato alla tecnologia. Grazie a questo investimento, forniamo una risposta innovativa a complemento della nostra strategia, beneficiando della competitività di Leapmotor sia in Cina che a livello internazionale. Vorrei ringraziare il signor Zhu Jiangming e i nostri rispettivi team per il loro impegno e contributo alla creazione di questa nuova opportunità per le nostre due società. »

“La giornata di oggi segna una tappa importante nella storia di Leapmotor e sono estremamente orgoglioso di contribuire ad essa insieme a Tavares e al suo team”, ha affermato Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor. “Con le sue capacità di sviluppo tecnologico autonome e complete, Leapmotor porta sul mercato i migliori prodotti EV della categoria nel modo più competitivo possibile. Siamo convinti che le partnership vantaggiose tra i principali attori siano un punto di forza in un ambiente in rapida evoluzione. Collaborando con Stellantis, continueremo ad essere creativi e innovativi nella tecnologia e nella condotta aziendale, sviluppando con successo i veicoli elettrici Leapmotor nel mercato internazionale. »

Puntando al mercato di fascia medio-alta, il segmento più grande e in più rapida crescita in Cina, Leapmotor ha consegnato circa 111.000 unità NEV nel 2022, posizionandosi nel primo terzo dei produttori cinesi specializzati in veicoli elettrici. Nei prossimi tre anni, il piano di prodotti di Leapmotor dovrebbe coprire tutti i segmenti da A a E, sulla base di un’architettura tecnica unica, tre piattaforme altamente scalabili dotate di motori elettrici con range extender.

Leapmotor è stata la prima azienda di veicoli elettrici pura al mondo a implementare la tecnologia Cell-to-Chassis su larga scala, nonché la sua nuova architettura elettrica ed elettronica ” Quattrofoglie ” Leap 3.0 controllata centralmente. Quest’ultimo garantisce un’interazione fluida ed efficiente con i principali componenti dei veicoli elettrici intelligenti. Il suo esclusivo modello di integrazione verticale ottimizza la modularità e consente a Leapmotor di fornire una risposta rapida alle esigenze dei clienti.

Fondata all’inizio del 2021, ma con più di un secolo di esperienza, Stellantis riunisce 14 marchi automobilistici iconici e due attori della mobilità con l’obiettivo di garantire una mobilità sicura, pulita e conveniente per i propri clienti in più di 130 mercati, in base all’attività industriale in più di 30 paesi. Nel 2022 Stellantis ha consegnato più di 6 milioni di veicoli per un fatturato netto di 179,5 miliardi di euro e un utile netto di 16,8 miliardi di euro. A partire dalla prima metà del 2023 , la società ha uno dei risultati operativi correnti (AOI) più alti del settore con il 14,4%.

Stellantis investirà più di 50 miliardi di euro nell’elettrificazione nei prossimi dieci anni per raggiungere gli obiettivi del suo piano strategico Dare Forward 2030 che mira al 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) per autovetture in Europa e al 50% delle vendite di BEV per passeggeri. auto e pick-up negli Stati Uniti entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda si sta assicurando una capacità delle batterie di circa 400 GWh, compreso il supporto di sei stabilimenti di produzione di batterie in Nord America ed Europa.

Stellantis è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038 in tutti gli ambiti, con la percentuale di compensazione delle emissioni rimanenti a una cifra. Accanto a questa scelta strategica, Stellantis continua il suo impegno verso un modello di business “asset-light” per i suoi marchi esteri in Cina. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative.