Stellantis: negli USA Senatore appena eletto chiede di restituire i marchi americani

Il neoeletto senatore dell’Ohio, Bernie Moreno, sta attirando l’attenzione per le sue posizioni decise. Ex concessionario d’auto, Moreno nutre opinioni critiche nei confronti di Stellantis e della sua dirigenza. La sua proposta è chiara: riportare le case statunitensi della casa automobilistica sotto controllo americano. Questa idea nasce da una crescente insoddisfazione per la gestione dei marchi iconici Jeep, Ram, Dodge e Chrysler, considerata inadeguata da molti osservatori del settore.

Il Senatore Bernie Moreno critica duramente Stellantis e chiede la restituzione dei brand americani

“Sono stati dei pessimi custodi dei marchi”, ha detto Moreno a Bloomberg. “Spero che John Elkann faccia la cosa giusta e ceda la Chrysler Corporation e la rimetta in mano agli americani”. Ha avuto parole dure anche per l’ex CEO Carlos Tavares: “Questo tizio ha licenziato tutti gli americani. Sta spremendo questa azienda fino alla morte”. Moreno crede anche che Stellantis sposterà la produzione dagli USA ad altre nazioni.

Avendo costruito un prospero impero di concessionarie di auto di lusso in Ohio, Moreno possiede una conoscenza approfondita del settore auto, maturata attraverso anni di esperienza diretta. La sua visione per il futuro dell’industria automobilistica americana punta a rafforzare la presenza nazionale dei marchi storici, intervenendo su più fronti: riduzione dei crediti d’imposta per i veicoli elettrici (EV), revisione degli standard di risparmio di carburante e incentivi mirati alla produzione locale. Per Moreno, il primo passo cruciale nella rinascita del settore è svincolare marchi iconici come Chrysler, Dodge, Jeep e Ram dalla gestione di Stellantis.

Stellantis ha risposto sottolineando le sue profonde radici americane e i progetti in corso, affermando: “Con quasi 100 anni di storia negli Stati Uniti, i marchi iconici di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram sono al centro della strategia di Stellantis. Insieme ai nostri partner e stakeholder, continueremo a costruire Stellantis come l’azienda automobilistica del futuro”.

“Siamo orgogliosi di impiegare migliaia di persone e di supportare le nostre comunità in Michigan, Indiana e Ohio”, prosegue il comunicato . “Il 2025 sarà un anno entusiasmante, con molti progetti che trarranno vantaggio dalla tecnologia all’avanguardia e dalla portata del gruppo”.