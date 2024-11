Leapmotor C10: un esemplare consegnato da un elicottero al suo nuovo proprietario

Leapmotor, il marchio automobilistico cinese, ha recentemente esteso la sua presenza a livello globale, approdando anche in Australia. Per celebrare questa espansione e rafforzare il proprio legame con il mercato australiano, Leapmotor ha deciso di organizzare un concorso in collaborazione con il programma televisivo Sunrise Breakfast. Il concorso invitava i partecipanti a descrivere in 25 parole il viaggio ideale che farebbero con la propria famiglia a bordo di un SUV che, per l’occasione, ha fatto il suo debutto in Australia. Il premio principale per i vincitori era proprio un esemplare del SUV elettrico Leapmotor C10.

Per celebrare il debutto in Australia la casa cinese consegna un Leapmotor C10 con un elicottero

Questo SUV elettrico, lungo 4,7 metri e dotato di una potenza di 218 cavalli, si distingue per la sua eccellente autonomia. La sua unità motrice è alimentata da una batteria da 69,9 kWh, che gli consente di percorrere fino a 420 chilometri con una sola carica. Inoltre, questa settimana, il Leapmotor C10 è stato presentato ufficialmente anche sul mercato europeo, segnando un ulteriore passo nell’espansione internazionale del marchio. Leapmotor C10 rappresenta una parte fondamentale della strategia di Leapmotor per espandere la propria gamma di veicoli elettrici in nuovi mercati globali, offrendo una soluzione ecologica e performante per i consumatori moderni.

La vincitrice del concorso è stata Nina, che è rimasta non solo sorpresissima dalla notizia della sua vittoria, ma anche dal modo davvero spettacolare con cui le è stato consegnato il premio. Il Leapmotor C10, infatti, non è stato semplicemente portato a terra in modo tradizionale, ma è stato sollevato in aria e trasportato da un elicottero Blackhawk. Il veicolo è decollato da Manly, per poi sorvolare Bondi Beach in un volo mozzafiato, prima di atterrare a Coogee, dove ad attenderlo c’erano il team di Sunrise e i rappresentanti di Leapmotor, pronti a festeggiare insieme alla vincitrice.

Il metodo di consegna assolutamente unico e spettacolare non è di certo passato inosservato, catturando l’attenzione di molti spettatori. In pochi istanti, i social media si sono riempiti di video che mostrano il volo straordinario del C10, diventando virali tra gli utenti. Per il marchio Leapmotor, questa è stata una mossa molto efficace per generare interesse e visibilità, riuscendo a catturare l’attenzione in modo decisamente creativo. Non c’è dubbio che questa originale e adrenalinica consegna sia stata un modo fantastico per segnare un primo impatto sul mercato australiano. Qui di seguito è possibile vedere il video che racconta l’intera premiazione.