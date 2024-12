Stellantis: il nuovo motore 1.2 sarà prodotto in Marocco

Stellantis ha annunciato l’espansione della produzione del motore 1.2 turbo a tre cilindri, con l’introduzione di nuove linee di assemblaggio presso il suo stabilimento di Kénitra, in Marocco. La decisione è stata presa in risposta all’aumento della domanda di questi motori, sottolineando il ruolo cruciale di Kénitra nella strategia dell’azienda per le regioni dell’Africa e del Medio Oriente.

Stellantis prevede di produrre 460.000 motori all’anno nel breve termine a Kenitra

Inaugurato nel 2019 nella zona franca atlantica, lo stabilimento di Kénitra ha subito un rapido sviluppo, contribuendo significativamente alla crescita della produzione di Stellantis. Entro breve, si prevede che l’impianto raggiunga una capacità produttiva annuale di 460.000 motori.

Stellantis ha evidenziato l’utilizzo di tecnologie avanzate e una rete logistica altamente efficiente come fattori determinanti per il successo di questa espansione. Kénitra, uno degli stabilimenti più moderni della regione, garantirà una produzione di alta qualità e una distribuzione rapida dei motori, che saranno forniti a diversi impianti Stellantis in tutto il mondo, supportando così l’ulteriore crescita del marchio.

Il Marocco gioca un ruolo fondamentale nel supportare la produzione automobilistica del paese, offrendo non solo incentivi fiscali, ma anche migliorando le infrastrutture di trasporto per facilitare l’industria. Lo stabilimento di Kénitra beneficia infatti di collegamenti strategici, tra cui la vicinanza a Tangeri, uno dei principali porti marittimi, che funge da porta d’ingresso dell’Africa verso l’Europa. Inoltre, una linea ferroviaria diretta contribuisce a semplificare il trasporto di componenti e prodotti finiti, ottimizzando l’efficienza della catena di approvvigionamento.

Un ulteriore passo in questa direzione è l’accordo siglato dallo Stato marocchino con Stellantis, che ha visto la creazione di un impianto a Kénitra, un’area che offre anche un costo di manodopera particolarmente competitivo. Questo aspetto, combinato con gli altri vantaggi logistici ed economici, rappresenta un fattore chiave per Stellantis nella decisione di localizzare parte della propria produzione in Marocco, rendendo il paese un nodo cruciale nella sua strategia di sviluppo. Ricordiamo che in questa fabbrica dove vengono prodotte Fiat Topolino e Citroen Ami in futuro troverà spazio anche la nuova Fiat Multipla.