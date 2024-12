Stellantis ribadisce l’impegno verso Opel e la Germania

Il presidente di Stellantis John Elkann e Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Heritage di Stellantis e presidente del Consiglio di sorveglianza di Opel Automobile GmbH, hanno visitato la sede di Rüsselsheim e hanno ribadito il loro supporto e impegno per il futuro a lungo termine del sito. Insieme a Florian Huettl, CEO di Opel e amministratore delegato di Stellantis Germania, hanno visitato ieri lo stabilimento di produzione, dove vengono prodotte la best-seller Opel Astra in tutte le varianti di trazione e la DS4 del suo marchio gemello DS Automobiles. Hanno anche ricevuto una panoramica del futuro portafoglio di modelli Opel nel Design Centre. Inoltre, hanno dedicato del tempo a parlare con dipendenti e partner sociali.

Visita dello stabilimento Opel di Rüsselsheim e del Design Centre per il Presidente John Elkann e Xavier Chéreau

“Opel e la Germania sono molto importanti per Stellantis. In un momento di profonda trasformazione industriale, sono stato felice di cogliere l’opportunità di questa visita a Rüsselsheim per riaffermare il nostro impegno nei confronti delle attività tedesche di Stellantis e del nostro dialogo di alta qualità con i nostri partner e stakeholder chiave, in particolare IG Metall. Questo approccio cooperativo porterà opportunità sostenibili a tutti in Germania, un primo esempio delle quali è la costruzione del grEEn-campus a Rüsselsheim”, ha affermato il presidente di Stellantis John Elkann.

“La velocità con cui i nostri stabilimenti tedeschi si sono trasformati in siti produttivi efficienti e all’avanguardia è impressionante. Naturalmente, non dobbiamo rinunciare ad aumentare costantemente la nostra competitività e qualità nella produzione e nel servizio clienti. Vorrei ringraziare IG Metall e il nostro consiglio di fabbrica per la collaborazione costruttiva e fiduciosa”, ha aggiunto il presidente del consiglio di sorveglianza di Opel Xavier Chéreau.

“Rüsselsheim non è solo sinonimo di 125 anni di produzione automobilistica, ma anche di innovazione e progresso. Guardiamo al futuro con fiducia, continueremo a svolgere un ruolo pionieristico nella trasformazione dell’industria automobilistica e sorprenderemo i nostri clienti con i nostri entusiasmanti modelli. Opel è il primo produttore tedesco a offrire una variante elettrica a batteria di ogni modello, senza eccezioni. Con i nostri dipendenti e tutti i partner, stiamo implementando la nostra strategia con piena convinzione e concentrazione”, ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel e amministratore delegato di Stellantis Germania.

“Con il nostro ampio portafoglio di marchi Stellantis, abbiamo una forte posizione di mercato; siamo il numero due nel mercato tedesco in totale e il numero uno nel settore dei veicoli commerciali leggeri tedeschi. Svilupperemo ulteriormente l’intera organizzazione insieme e ci concentreremo su partnership collaborative, all’interno e all’esterno dell’azienda. Siamo un team per Stellantis in Germania. Abbiamo una solida rete di concessionari e marchi e modelli di successo come Opel Astra, Peugeot E-3008, Citroën ë-C3 e Fiat 500e”.

Solo poche settimane prima di un anno cruciale per l’intero settore automobilistico in relazione ai limiti più severi di CO 2 per la flotta, Stellantis è rientrata nell’Associazione automobilistica europea ACEA. “Intendiamo impegnarci in modo costruttivo con tutte le parti interessate, dai nostri partner sindacali e commerciali ai leader politici, per identificare un percorso comune verso un futuro solido per il nostro settore. La nostra strategia e il nostro impegno per l’elettrificazione rimangono invariati”, ha sottolineato John Elkann. Il presidente di Stellantis ha condiviso le sue opinioni con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in recenti conversazioni.

Durante la visita all’Adam Opel Haus, Elkann e Chéreau hanno ricevuto anche un aggiornamento sui progressi del progetto grEEn-campus, la futura sede centrale di Stellantis Germania e la nuova sede centrale globale Opel in Mainzer Straße a Rüsselsheim. La nuova sede aziendale moderna, efficiente e urbana contribuirà in modo decisivo alla riduzione dell’impronta di carbonio della sede di Rüsselsheim.