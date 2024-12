Stellantis ha un nuovo capo in Belgio e Lussemburgo

Laurent Barria è stato recentemente nominato amministratore delegato di Stellantis Belux, con effetto immediato, prendendo il posto di Pierre Voineau, che è stato chiamato a ricoprire nuovi ruoli all’interno del Gruppo Stellantis. Con una carriera che si estende per quasi 25 anni all’interno del gruppo, Laurent Barria porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in diversi ambiti, tra cui le aree di Prodotto, Pricing, Marketing e Comunicazione. Durante la sua lunga carriera, ha avuto l’opportunità di lavorare in vari mercati internazionali, tra cui Francia, Brasile e Portogallo, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità che gli hanno permesso di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche aziendali a livello globale.

Laurent Barria è stato nominato a capo di Stellantis Belux

Laurent Barria ha una solida familiarità con il mercato belga, avendo ricoperto la posizione di Direttore Generale di Citroën per Belgio e Lussemburgo dal 2018 al 2020. In seguito, ha assunto un ruolo di grande responsabilità come Direttore Marketing e Comunicazione Mondiale per il marchio Citroën, dove ha portato avanti importanti iniziative a livello globale. Grazie alla sua vasta esperienza e alla sua conoscenza approfondita del mercato locale, Barria è in una posizione ideale per contribuire significativamente al continuo sviluppo dell’organizzazione di Stellantis Belux. Con la sua visione strategica e le sue competenze consolidate, lavorerà per garantire il successo e la crescita futura del gruppo, affrontando le sfide e le opportunità che il mercato offre.

“È con immenso piacere che ritorno in Belgio per dare il mio contributo al miglioramento delle performance di Stellantis, lavorando insieme ai team già esistenti e collaborando strettamente con la rete di partner e concessionari. Questo è un momento cruciale per l’industria automobilistica, non solo in Belgio, ma anche nel Granducato del Lussemburgo, e sono entusiasta di poter partecipare attivamente a questo periodo di trasformazione e crescita.”