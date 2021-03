Stéphane Levi nominato Country Manager di Stellantis Belux

Stéphane Lévi diventa il capo di Stellantis per il Belgio e il Granducato del Lussemburgo, nell’ambito della nuova organizzazione messa in atto a seguito della creazione di Stellantis, derivante dall’alleanza tra PSA Peugeot Citroën e Fiat Chrysler Automobiles. È stata creata una struttura specifica per gestire il mercato olandese. Lo ha affermato il nuovo gruppo in un comunicato.

Stéphane Lévi diventa il capo di Stellantis per il Belgio e il Granducato del Lussemburgo

Stéphane Lévi ha ricoperto la carica di amministratore delegato di PSA Belux dal 2018 ed è ora responsabile della nuova organizzazione di Stellantis. Laureato all’ESCP (Ecole supérieure de Commerce, Parigi), è entrato a far parte del gruppo PSA nel 1995, dove ha ricoperto diversi incarichi in Francia e all’estero. Adesso per il dirigente arriva questo importante incarico ad opera del gruppo guidato dal numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Questa è solo l’ultima di numerose nomine che il nuovo gruppo sta effettuando a livello globale.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: è la produzione della Jeep Renegade la linea tagliata? Le ultime sullo stabilimento di Melfi

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler Automobiles: la class action contro il gruppo italo americano per la riparazione della frizione di Dodge Dart alle battute finali

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI