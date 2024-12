Ecco come John Elkann sta guidando Stellantis in questa fase di transizione

Stellantis si trova ad affrontare una fase delicata a seguito delle dimissioni di Carlos Tavares dal ruolo di CEO. In questo contesto di incertezza, il Presidente John Elkann sta assumendo un ruolo attivo per guidare l’azienda attraverso questa fase di instabilità. Conosciuto per la sua esperienza nella gestione degli interessi automobilistici della famiglia Agnelli, che includono marchi prestigiosi come Ferrari e Fiat, Elkann sta puntando su un approccio collaborativo per rafforzare la stabilità della quarta casa automobilistica più grande al mondo.

John Elkann sta puntando su un approccio collaborativo per rafforzare la stabilità di Stellantis

Tavares, che aveva assunto la carica di amministratore delegato nel 2021, subito dopo la fusione tra PSA Group e Fiat Chrysler Automobiles, ha rassegnato le dimissioni il 1° dicembre, oltre un anno prima della scadenza naturale del suo contratto. Secondo indiscrezioni, la sua decisione sarebbe legata a divergenze con il consiglio di amministrazione di Stellantis e alcuni azionisti chiave, in merito alla visione strategica per il futuro del gruppo.

Elkann, anziché assumere un ruolo di CEO ad interim come ha fatto in Ferrari nel 2020, ha optato per la formazione di un comitato esecutivo per gestire l’azienda durante questa fase di transizione. Questa decisione riflette la sua enfasi sulla leadership collettiva e sullo sfruttamento delle competenze dei massimi dirigenti di Stellantis.

Una delle priorità immediate di Elkann è stata quella di ricucire i rapporti con gli stakeholder, in particolare concessionari e governi, che erano scontenti del processo decisionale centralizzato di Stellantis sotto Tavares. Le lamentele sui prezzi elevati dei veicoli che alienavano i clienti attenti ai costi sono diventate un tema ricorrente, soprattutto negli Stati Uniti.

Elkann ha intrapreso iniziative decisive per rispondere alle sfide attuali di Stellantis e alle preoccupazioni emerse dopo le recenti dimissioni di Tavares. Tra le sue prime azioni, spicca il reintegro di Tim Kuniskis, un dirigente di grande esperienza recentemente ritiratosi, per assumere la guida di Ram, uno dei marchi più strategici e rilevanti del portafoglio di Stellantis. Kuniskis avrà il compito di rilanciare le performance di vendita del marchio, che hanno registrato un calo significativo del 24% entro la fine del terzo trimestre del 2024, compromettendo la posizione competitiva dell’azienda nel mercato dei pick-up.

In Europa, John Elkann ha inoltre deciso di riportare Stellantis all’interno dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA), invertendo la scelta di Tavares di abbandonare il gruppo. Questa decisione riflette un chiaro cambio di strategia, orientato verso un atteggiamento più collaborativo rispetto agli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio fissati dall’Unione Europea, un tema che aveva generato attriti sotto la precedente gestione.

L’enfasi di Elkann sul lavoro di squadra si estende alle sue interazioni con i concessionari. In un incontro di dicembre con il consiglio dei concessionari Stellantis negli Stati Uniti, li ha rassicurati del suo impegno nell’affrontare le loro preoccupazioni. John Elkann ha dato ad Antonio Filosa, il neo-nominato Chief Operations Officer (COO) delle operazioni nordamericane, maggiore autonomia per rispondere alle condizioni del mercato locale.

Questa decentralizzazione segna un allontanamento dal precedente stile di gestione centralizzata ed è stata accolta con favore dai concessionari su entrambe le sponde dell’Atlantico. I leader dei concessionari italiani hanno notato un’atmosfera più rilassata nelle recenti discussioni, con promesse di una migliore cooperazione.

Gli sforzi di Elkann per ripristinare la stabilità hanno trovato riscontro anche tra gli investitori. Le azioni Stellantis, che erano scese a un minimo mai visto da metà 2022 dopo le dimissioni di Tavares, sono rimbalzate di oltre il 18%. Gli analisti attribuiscono la ripresa all’approccio pragmatico di John Elkann nell’affrontare le sfide normative e le realtà del mercato.