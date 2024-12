Ferrari F40, F50 e LaFerrari addobbate come un albero per Babbo Natale | Video

Non è la prima volta che un video propone Babbo Natale al volante di una supercar per una consegna più spedita dei propri doni, ma vedere il noto personaggio andare in giro con due suoi colleghi al posto guida di tre Ferrari speciali come la F40, la F50 e LaFerrari è una cosa davvero insolita, che mai ci era capitato di vedere in passato. Il video odierno ci propone esattamente questo.

Immagino l’effetto che il passaggio degli uomini con la barba bianca, sulle tre supercar del “cavallino rampante”, potrà fare sui bambini. A rendere ancora più natalizia la scena ci pensano i fili luminosi piazzati con dello scotch sulle loro carrozzerie, facendole lampeggiare come degli abeti. Qui la magia finisce per i più adulti, che cominciano ad interrogarsi sul senso del soprabito messo sulle preziose auto sportive di Maranello. La mente corre subito ai possibili danni prodotti sul corpo dei tre modelli limited edition, ma penso che gli autori di questo “travestimento” natalizio delle Ferrari F40, F50 e LaFerrari abbiano preso tutte le precauzioni, per scongiurare il peggio.

Una cosa è certa: il video che immortala l’azione di tre Babbo Natale sulle fuoriserie di Maranello è subito diventato virale in rete, anche perché le feste di fine anno si avvicinano rapidamente all’orizzonte.

Protagoniste dell’insolito siparietto sono, come dicevamo, una Ferrari F40 blu (così riverniciata dopo l’uscita dagli stabilimenti del “cavallino rampante”), una F50 gialla e una LaFerrari rossa. Si tratta di auto in serie limitata, appartenenti alla famiglia del big six, aperta con la GTO del 1984 e comprensiva anche della Enzo e della recentissima F80, che proietta la specie nell’era contemporanea.

La più iconica fra le vetture scelte per il cortometraggio dei Babbo Natale è senz’altro la F40, che gode di un’ammirazione universale per le sue doti, grazie alle quali è diventata la supercar più desiderata di tutti i tempi. Il suo carisma è spaziale.

Sublime il coinvolgimento emotivo regalato da questa “rossa”, non solo per lo splendore dei tratti disegnati da Pietro Camardella per Pininfarina, ma anche per l’energia vulcanica del motore e per l’armonia del pacchetto meccanico, frutto di un’unica mente pensante: quella del compianto ingegnere Nicola Materazzi, che ha dato forma al suo genio, traducendolo in spettacolare materia. Cuore pulsante è un motore V8 biturbo da circa 3 litri di cilindrata, con 478 cavalli al servizio del piacere, erogati con grande grinta.

Altra protagonista delle riprese con Babbo Natale è la Ferrari F50, l’auto più vicina a una Formula 1 mai prodotta. Qui la forza dinamica può essere vissuta en plein air. Sublimi le musicalità meccaniche del suo motore a 12 cilindri da 4.7 litri, che eroga 520 cavalli di potenza massima, con una progressione entusiasmante.

Fa ancora meglio la Ferrari LaFerrari, terza e ultima protagonista di questo set, il cui sistema propulsivo ibrido mette sul piatto 963 cavalli, in gran parte offerti dal motore V12 da 6.5 litri, che eroga da solo 800 di questi purosangue di razza, con melodie inebrianti e con una spinta travolgente. Anche qui, come sulle due sorelle prima menzionate, il look è stellare. Possiamo affermare che per le feste alle porte, il miglior regalo lo abbia ricevuto Babbo Natale, cui è stato concesso il privilegio della guida di tre “rosse” incredibili.