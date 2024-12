Una Ferrari 330 GTC del 1968 in vendita col suo fascino di auto da Dolce Vita

Una splendida Ferrari 330 GTC del 1968 viene proposta alla tentazione degli appassionati più facoltosi, con una vendita privata a cura degli specialisti di RM Sotheby’s, la cui professionalità gode di grande ammirazione su scala globale. La vettura destinata a passare di mano è stata completamente restaurata da Hoyle-Fox Classics, con un lavoro di notevole livello qualitativo, completato nel 2015. Risale allo stesso anno la Certificazione Ferrari Classiche. Il telaio, il motore e il cambio sono quelli originali: un valore aggiunto per una vettura di questo calibro.

La cifra richiesta è in linea coi contenuti, toccando quota 495 mila sterline, pari a circa 595 mila euro. In cambio della spesa si ottiene una classica molto elegante della casa di Maranello, prodotta in soli 598 esemplari fra il 1966 e il 1968.

La Ferrari 330 GTC è un’auto versatile, che unisce il comportamento incisivo delle “rosse” più sportive al comfort delle migliori granturismo, in un quadro di lusso e raffinatezza. Questa miscela ne fa un’opera degna della “Dolce Vita“. Con un giocattolo del genere si può assaporare l’indimenticabile piacere di guida dei gioielli del “cavallino rampante” ma si può vivere anche l’emozione di una sfilata serale nelle vie più sfavillanti delle capitali mondiali dello shopping. Stiamo parlando di un “rossa” grintosa, che non urla la sua presenza.

Come riferisce l’annuncio di vendita di RM Sotheby’s, questa vettura per gentleman si inseriva fra la 330 GT 2+2, da cui ereditava il motore, e la 275 GTB, dalla quale prendeva a prestito il telaio, combinando gli aspetti di entrambe, per regalare quella versatilità operativa alla quale facevamo prima riferimento. Svelata al Salone di Ginevra del 1966, la 330 GTC raccolse subito vasti consensi, per l’eleganza della carrozzeria firmata da Pininfarina.

Cuore pulsante del modello è un motore V12 da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 300 cavalli di potenza massima a 7.000 giri al minuto, su un peso a vuoto di 1.200 chilogrammi. Superfluo dire che il quadro prestazionale è al top, come documenta in parte la punta velocistica, nell’ordine dei 242 km/h.

La Ferrari 330 GTC messa in vendita è quella con telaio numero 11329. Fu destinata al mercato interno, ma all’inizio degli anni settanta prese la strada degli Stati Uniti d’America. Poi tornò in Europa, precisamente nel Regno Unito, dove venne sottoposta al citato restauro. Durante i lavori, fu spogliata fino al metallo nudo, mentre il motore fu sottoposto a una completa revisione. Sul piano visivo, molto riuscito sembra l’abbinamento fra l’esterno argentato e l’abitacolo rivestito in pelle di colore rosso. Dal processo di rinnovamento sono stati percorse meno di 1000 miglia.

Fonte | RM Sotheby’s