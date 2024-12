Stellantis celebra il primo anniversario dello stabilimento Fiat di Tafraoui

Stellantis festeggia il primo anniversario dello stabilimento FIAT di Tafraoui, un traguardo importante che segna un anno di progressi significativi. In questo periodo, l’azienda ha aumentato notevolmente l’intensità delle attività produttive, ha lavorato al rafforzamento delle competenze industriali e ha consolidato alleanze strategiche fondamentali per la crescita. Inoltre, è stata avviata una rete di fornitori locali, un passo importante per rafforzare la filiera e promuovere lo sviluppo economico del territorio circostante. Questo anniversario rappresenta quindi non solo un successo operativo, ma anche un impegno continuo verso l’innovazione e la sostenibilità a lungo termine.

Entro la fine del 2024, lo stabilimento FIAT di Tafraoui produrrà 18.000 veicoli e raggiungerà i 1.650 dipendenti

“Il primo anniversario dello stabilimento FIAT di Tafraoui segna una tappa fondamentale nel nostro impegno verso l’Algeria e nella nostra strategia solida, che si fonda sul principio ‘nella regione, per la regione’. In appena un anno, abbiamo dimostrato la nostra abilità nel produrre localmente con eccellenza, sviluppare il talento algerino e gettare le basi per un ecosistema industriale competitivo. La nostra ambizione è chiara: trasformare l’Algeria in un hub strategico per Stellantis in Africa, puntando a una maggiore capacità produttiva e a partnership sostenibili. Questi risultati sono la prova concreta della nostra visione di un futuro industriale promettente, che contribuirà sia all’economia algerina che a quella della regione” ha affermato Samir Cherfan, Chief Operating Officer, Medio Oriente e Africa di Stellantis.

Dalla sua inaugurazione, avvenuta l’11 dicembre 2023, lo stabilimento FIAT di Tafraoui ha ottenuto risultati notevoli, confermando l’impegno di Stellantis nel rendere l’Algeria un punto di riferimento strategico per la crescita dell’azienda in Africa.

In questo primo anno, lo stabilimento ha avviato con successo la produzione della FIAT 500 e, entro giugno 2024, è prevista l’apertura di una seconda linea automatizzata dedicata alla FIAT Doblò. Nel mese di novembre, è stato introdotto un quarto turno di lavoro, consentendo una produzione continua che raggiunge una velocità di 17 veicoli all’ora. Questo incremento della capacità produttiva si tradurrà in un volume totale di oltre 18.000 veicoli entro fine dicembre 2024.

Nel 2024, l’impianto ha assunto 1.650 dipendenti, che hanno potuto usufruire di 170.000 ore di formazione, realizzate in collaborazione con l’Istituto Nazionale Specializzato per la Formazione Professionale di Belgaid, Orano. Inoltre, gli apprendisti provenienti da sei centri di formazione della regione di Orano hanno partecipato a tirocini pratici presso lo stabilimento FIAT di Tafraoui, acquisendo esperienza in vari ambiti specializzati.

L’attenzione di Stellantis non si limita solo alla forza lavoro esistente, ma si estende anche alla formazione dei talenti futuri. In collaborazione con l’Istituto di Scienze Applicate e Tecnologia (ISTA) dell’Università di Tecnologia di Orano, Stellantis ha lanciato il primo programma di master in Algeria dedicato alla “Gestione delle Unità di Produzione”. Inoltre, una partnership con la National Polytechnic School of Oran (ENPO) ha creato un programma specializzato per l’industria meccanica, offrendo agli studenti opportunità di apprendimento pratico presso l’impianto.

La strategia industriale di Stellantis in Algeria si basa su una localizzazione sostenibile e ben radicata, con l’obiettivo di creare un ecosistema di fornitori locali a supporto del progetto. Ad aprile 2024, la prima International Supplier Convention di Oran ha riunito i principali attori globali del settore automotive, portando alla selezione di quattro fornitori algerini: Ferruz, Iris Tyres, Ide-Net e Ghazal. A dicembre, si è aggiunta Sarel Industries, completando il gruppo di fornitori locali.

Lo stabilimento Fiat El-Djazaïr di Orano, in Algeria

Grazie alle solide partnership sviluppate con fornitori locali, Stellantis è riuscita a raggiungere un impressionante tasso di integrazione locale del 10% già nel 2024, riuscendo a superare i requisiti stabiliti e anticipando di un anno la soglia regolamentare. Per far fronte alle crescenti esigenze legate alle specifiche di costruzione automobilistica, l’azienda ha dato il via ai lavori di ampliamento dello stabilimento nel mese di marzo 2024, con l’obiettivo di integrare nuove strutture per i processi di saldatura e verniciatura. I progressi dei lavori hanno già superato il 40% e si prevede che l’estensione verrà completata entro il 2025. Questa espansione non solo aumenterà la capacità produttiva, ma consentirà anche l’avvio della produzione CKD (Completely Knocked Down) per i veicoli FIAT.

A seguito di un anno molto positivo, Stellantis ha piani ambiziosi per il futuro, puntando a produrre 60.000 veicoli nel 2025 e 90.000 nel 2026, con un tasso di integrazione previsto superiore al 30%. Questi obiettivi si inseriscono nella strategia a lungo termine “Dare Forward 2030”, con l’intento di posizionare Stellantis come leader nella creazione di valore a livello globale entro la fine del decennio. Lo stabilimento FIAT di Tafraoui, che gioca un ruolo fondamentale in questa ambizione, rappresenta la visione dell’azienda per uno sviluppo industriale sostenibile e inclusivo, contribuendo in maniera significativa non solo all’economia algerina, ma anche alla crescita e al rafforzamento dell’industria automobilistica in Africa.