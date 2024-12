Stellantis consegna 50 Peugeot e-Expert alle Poste brasiliane

Correios riceverà da Stellantis, nel 2024, 50 veicoli elettrici Peugeot e-Expert da utilizzare per trasportare spedizioni nell’ultimo miglio in diverse città del Brasile. La partnership senza precedenti tra le due società, in un progetto strategico di mobilità elettrica, ha dato vita alla più grande flotta elettrica di proprietà di Correios, l’azienda statale che gestisce il servizio postale nazionale del Brasile.

La flotta progettata su richiesta per Correios evidenzia l’esperienza di Stellantis nella trasformazione e personalizzazione dei veicoli

L’evento che ha segnato la consegna si è svolto questo lunedì (9), in una delle unità operative dell’azienda statale a San Paolo/SP, alla presenza del presidente di Correios, Fabiano Silva dos Santos, e del direttore della Pianificazione Prodotto alla eMobility e alla linea Cross Car di Stellantis, Wagner Tavares, tra gli altri.

“Adottando veicoli elettrici nelle nostre operazioni di consegna, riduciamo le emissioni di carbonio – contribuendo direttamente alla preservazione dell’ambiente – e stimoliamo l’economia verde promuovendo l’uso di tecnologie pulite. Inoltre, questa iniziativa riflette il nostro impegno per l’innovazione e la logistica efficienza, promuovendo trasporti più sostenibili e contribuendo a ridurre i costi operativi a lungo termine, a vantaggio sia dell’azienda che della società”, sottolinea il presidente dell’azienda statale, Fabiano Silva dos Santos.

“Siamo leader nel segmento dei veicoli commerciali leggeri in Brasile e ora rafforziamo il nostro ruolo di leader annunciando questa importante partnership con Correios. Per Stellantis è essenziale partecipare ad azioni che incoraggino una mobilità pulita, sicura e accessibile. Il nostro team specializzato in veicoli trasformati e i diversi partner sono stati cruciali in questo processo, che ha portato a un progetto che prevede sistemi di ricarica intelligenti e adattamenti al veicolo, sviluppati per fornire il prodotto più personalizzato possibile per le attività di Correios”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

I veicoli consegnati da Stellantis saranno utilizzati dalla compagnia statale nelle consegne negli stati di San Paolo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Pará e nel Distretto Federale.

Correios prevede di acquisire, nel 2025, altri 5mila veicoli elettrici, nell’ambito del progetto strategico “Correios do Futuro”, che punta su innovazione, sostenibilità finanziaria, modernizzazione operativa, impatto sociale e ingresso in nuovi mercati: assicurazioni, connettività, digitale servizi bancari, logistica sanitaria e creazione di un mercato inclusivo, tra le altre iniziative. Per raggiungere questo obiettivo, nel 2023 e nel 2024, l’azienda ha investito 2 miliardi di R$ in unità operative, veicoli e tecnologia.

Oltre a soddisfare i requisiti stabiliti dal team tecnico Correios, i veicoli hanno ricevuto un nuovo interno in ABS, riciclabile al 100% e con una vita utile più lunga rispetto al compensato marino. Il materiale è inoltre ignifugo, antimicrobico e completamente modellabile all’interno del veicolo, consentendo un maggiore utilizzo volumetrico dell’area interna. L’abitacolo principale del Peugeot e-Expert è dotato di un moderno quadro strumenti, l’e-cluster, con schermo digitale a colori da 3,5″, che visualizza informazioni su tachimetro, modalità di guida, marcia selezionata, livello di carica della batteria e consumo di carburante.

Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, la nuova flotta elettrica e-Expert a Correios utilizza stazioni di ricarica intelligenti sviluppate da WEG e personalizzate per il progetto in collaborazione con Flash Engenharia per tutti i tipi di utenti. Attraverso un software personalizzato per la gestione della flotta, la piattaforma consente un utilizzo interno o esterno, compatibile con reti elettriche monofase o bifase, consentendo di controllare la ricarica in modo che possa essere effettuata al di fuori delle ore di punta, riducendo costi ed emissioni.

La gestione del carico potrà essere effettuata dall’autista, che avrà accesso ad una mappa delle stazioni che consentirà di prenotare connettori e monitorare la ricarica in tempo reale. È inoltre disponibile lo storico degli utilizzi, con un’esperienza personalizzata e una carta di ricarica specifica per autista.

Con un motore elettrico che genera 136 cavalli (100 kW) e 260 Nm di coppia immediata (26,5 kgfm), Peugeot e-Exper è dotato di un pacco batterie agli ioni di litio da 75 kWh, in grado di garantire fino a 289 km di autonomia in ambito urbano. consumo del ciclo in Brasile, secondo INMETRO. Dispone inoltre di sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS), commutazione automatica dei fari, freno di stazionamento elettrico, sensore pioggia, sensore di parcheggio posteriore e cavo Modalità 2 per la ricarica di emergenza.

Dal punto di vista della sicurezza e del comfort offre cruise control, assistente alla partenza in salita (Hill Assist), freni ABS, controllo elettronico della stabilità, indicatore di stanchezza (Coffee Cup Alert), luci di marcia diurna integrate (DRL) e limitatore di velocità. Il modello è inoltre dotato di Centro Multimediale da 7″ e Visiopark 180º.

Stellantis dispone di un’area specializzata nell’adattamento e nella trasformazione dei veicoli, la South America Special Vehicle Platform, responsabile dello sviluppo di progetti personalizzati in base alle specifiche richieste per le più diverse tipologie di utilizzo, garantendo qualità, comfort e redditività per i clienti.

La partnership con Correios si è concretizzata negli ultimi anni in altri progetti, come ad esempio la base mobile realizzata con Fiat Ducato per garantire servizi in luoghi di difficile accesso, distinguendosi come la prima agenzia Correios itinerante in Brasile.

In questo progetto, per offrire il miglior veicolo dal punto di vista delle prestazioni, dell’ergonomia, della salute e del comfort, Stellantis ha apportato modifiche ai veicoli sulla base del lavoro sviluppato tra Correios, l’Università Federale di Santa Catarina, il Centro di Gestione e Design & Laboratorio di Design e Usabilità, e la Fondazione per la Ricerca e l’Estensione Universitaria, che ha valutato l’ergonomia dei veicoli dotati di strumentazione tecnologica con un focus sul sistema di trasporto dei pacchi.

L’obiettivo era diagnosticare l’attività reale nell’operatività quotidiana, evidenziando punti deboli e opportunità di miglioramento con valutazioni ergonomiche, meccaniche e operative. Con tre focus principali per migliorare l’accesso dei veicoli, la movimentazione interna del carico e l’illuminazione. Per questo sono stati sviluppati componenti esclusivi: gradino di accesso per conducente e passeggero, sul lato del veicolo; vassoi, reti e supporti regolabili per diverse tipologie di ordini.

Inoltre, Stellantis serve l’Ufficio Postale con altre opzioni di veicoli trasformati, come l’innovativo Fiat Mobi Cargo, sviluppato durante la pandemia per soddisfare una crescente domanda di consegne dell’ultimo miglio, in un veicolo personalizzato adatto alla distribuzione di piccoli carichi e pacchi. Leader assoluto nel suo segmento, il Fiat Fiorino si è adattato anche alle esigenze delle Poste in un progetto per consegnare pacchi in tutto il Brasile, con agilità ed efficienza nel trasporto delle merci.