Stellantis celebra la conclusione della terza edizione annuale degli Student Awards

Il gruppo automobilistico ha recentemente celebrato con entusiasmo la terza edizione del suo “Student Awards Program” globale, premiando oltre 660 studenti, eredità importante dei dipendenti Stellantis provenienti da ben 22 Paesi, con riconoscimenti prestigiosi e premi in denaro durante una cerimonia online.

Questo programma annuale si propone di alimentare il talento creativo e l’innovazione nelle nuove generazioni, ponendo l’accento sull’importanza della formazione e della visione futura. Quest’anno, i partecipanti sono stati invitati a presentare un saggio che illustrasse la loro idea di mobilità del futuro e a progettare esempi concreti di tecnologie innovative.

Le proposte emerse hanno evidenziato una straordinaria creatività e una chiara comprensione delle sfide e delle opportunità del settore automobilistico. Dal suo esordio in Italia nel 1996, questo programma Stellantis ha premiato circa 16.000 studenti in tutto il mondo, ribadendo l’impegno dell’azienda verso il sostegno all’istruzione e alla crescita personale.

Durante la cerimonia di premiazione, John Elkann, presidente di Stellantis, e Xavier Chéreau, responsabile delle risorse umane e del patrimonio aziendale, hanno celebrato i risultati dei vincitori. Elkann ha sottolineato: “In 28 anni di storia, gli Student Awards hanno messo in luce il talento e la passione di migliaia di giovani. Le candidature di quest’anno hanno dimostrato una straordinaria capacità di pensiero creativo e impegno, valori fondamentali per costruire un futuro sostenibile”.

Per evidenziare l’importanza dei dipendenti e delle loro famiglie, Elkann, nella sua prima settimana come presidente ad interim del comitato esecutivo, ha visitato le sedi di Stellantis a Auburn Hills, negli States, a Modena e a Vélizy, in Francia, partecipando alla cerimonia in diverse località.

Quest’anno, il 46% dei partecipanti ha presentato domanda anche per il prestigioso Sergio Marchionne Award of Excellence, che premia sei vincitori regionali distintisi per la loro visione e dedizione verso un futuro innovativo e sostenibile. Vincitori di questo riconoscimento imprenditoriale per il 2024 sono stati, Nathan Ren, Felix Regler, Shraddha Murali, Adrielle Naidoo, Grace Liu, Maria Luiza Francisco Moreira.

Oltre ai riconoscimenti, questi sei talenti avranno la possibilità di sostenere un colloquio per un ruolo presso Stellantis, aprendo le porte a future opportunità professionali. Xavier Chéreau ha concluso evidenziando l’importanza del programma: “L’istruzione è la chiave dell’innovazione. Attraverso gli Student Awards, non solo premiamo il talento, ma coltiviamo la curiosità e l’immaginazione di chi costruirà la mobilità di domani”.