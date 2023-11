Stellantis premia le nuove generazioni durante la seconda edizione di Global Student Awards

Per la loro seconda edizione, gli Stellantis Student Awards hanno assegnato un premio finanziario a più di 600 figli laureati di dipendenti Stellantis per il loro impegno nell’istruzione e nella formazione continua. Nel 2023, i candidati avevano come compito quello di spiegare come fare per garantire a tutti soluzioni di mobilità accessibili a tutti.

Stellantis: Elkann e Tavares premiano i sei vincitori di Global Student Awards 2023

John Elkann, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Carlos Tavares, CEO di Stellantis, hanno premiato i vincitori durante una cerimonia a distanza, tra cui i sei giovani vincitori regionali del Premio di Eccellenza Sergio Marchionne. Il 46 per cento dei 600 vincitori ha partecipato anche al test aggiuntivo consistente nel rispondere via video alla domanda: “Cosa significa per te un’azienda dove è bello lavorare?” » Ai sei vincitori regionali, tra cui cinque donne, è stata data l’opportunità di sostenere un colloquio per una posizione all’interno di Stellantis.

“Siamo orgogliosi di supportare studenti provenienti da culture e regioni così diverse”, ha affermato John Elkann, presidente del consiglio di amministrazione di Stellantis. “Per quasi 30 anni, gli Stellantis Student Awards hanno celebrato i giovani talenti in tutta la loro diversità. È nostra responsabilità continuare questa tradizione, che riflette il contributo di Stellantis alle nostre comunità”.

“È incorporando la potenza di questa nuova generazione che continueremo a far crescere Stellantis”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Vorrei ringraziare tutti gli studenti per il tempo prezioso che hanno dedicato a candidarsi e condividere le loro idee. La vita è un processo di apprendimento permanente e questa iniziativa ci consente di onorare i leader di domani mentre lavoriamo per migliorare la qualità della vita di tutti.” “Siamo molto orgogliosi degli studenti tanto quanto dei loro genitori, che sono tra le nostre risorse più preziose”, ha affermato Xavier Chéreau, responsabile delle risorse umane e della trasformazione di Stellantis.

Gli Stellantis Student Awards facevano originariamente parte di un programma regionale fondato 27 anni fa. Oggi, questa iniziativa chiude la sua seconda edizione come programma globale, che premia gli studenti di 24 paesi in 6 regioni del mondo, sempre con lo stesso stato d’animo di contribuire a un futuro sostenibile per tutti attraverso l’istruzione e la formazione continua. Dalla sua creazione nel 1996, il programma ha premiato più di 15.000 giovani diplomati delle scuole secondarie o dell’istruzione superiore.