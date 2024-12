Stellantis richiama oltre 300.000 veicoli per un difetto al sistema frenante

Stellantis ha annunciato il richiamo di oltre 300.000 pick-up Ram Heavy Duty a causa di un problema rilevato su un componente specifico. Questo difetto, a quanto pare, potrebbe compromettere il corretto funzionamento di alcuni sistemi fondamentali per la sicurezza, tra cui i sistemi di frenata e quelli di tracciamento del veicolo.

L’intervento è stato deciso da Stellantis per prevenire potenziali rischi per i conducenti

L’intervento è stato deciso per prevenire potenziali rischi per i conducenti e per gli altri utenti della strada. L’azienda del presidente John Elkann, nel dettaglio, ha individuato il malfunzionamento in un elemento critico del veicolo che potrebbe causare un’alterazione delle prestazioni di frenata o un comportamento anomalo dei sistemi elettronici dedicati al controllo e al monitoraggio.

Stellantis invita tutti i proprietari dei modelli interessati a recarsi presso i centri di assistenza autorizzati per un controllo e un’eventuale sostituzione gratuita del componente difettoso. Questa misura preventiva mira a garantire la massima sicurezza per i conducenti e a mantenere gli elevati standard qualitativi dei veicoli Ram Heavy Duty.

Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA ha dichiarato che l’unità di controllo idraulica installata su determinati modelli di pickup presenta una vulnerabilità che può portare al malfunzionamento di importanti sistemi di sicurezza, tra cui l’ABS (sistema antibloccaggio), il controllo elettronico della stabilità e il controllo della trazione.

Questi sistemi, essenziali per garantire una guida sicura in situazioni critiche, potrebbero non funzionare correttamente in caso di guasto al componente. Tuttavia, Stellantis ha precisato che i normali sistemi frenanti del veicolo non risultano compromessi da questo difetto e rimangono operativi.

La casa automobilistica ha inoltre sottolineato di non aver ricevuto segnalazioni di incidenti o lesioni associate a questa problematica, rassicurando i clienti sulla sicurezza generale dei veicoli. Stellantis ha avviato una campagna di richiamo per effettuare interventi correttivi e sostituire il componente difettoso dove necessario.

I veicoli interessati dal richiamo appartengono esclusivamente ai modelli prodotti negli anni 2017 e 2018 e comprendono i Ram 2500, 3500, 4500 e 5500. In totale, il richiamo riguarda un totale di 317.630 veicoli, inclusi alcune unità vendute in Canada, Messico e altri paesi.

Stellantis ha comunicato che i proprietari dei veicoli coinvolti saranno contattati direttamente per ricevere informazioni dettagliate sulle tempistiche e le modalità di intervento. La casa automobilistica ha assicurato che il servizio di riparazione sarà completamente gratuito, includendo la sostituzione del componente difettoso. Il gruppo automobilistico ha ribadito il suo impegno nel garantire la sicurezza dei propri clienti e l’affidabilità dei suoi veicoli.