È online l’ultimo episodio di IN//OUT di Dodge Europe

La seconda stagione della web series IN//OUT di Dodge Europe continua a superare i confini, mostrando i valori dell’iconico marchio americano e connettendosi con i fan attraverso esperienze esaltanti. L’episodio 3 è ora disponibile su YouTube, portando gli spettatori nel cuore del Nitrolympx, il principale evento di drag racing europeo che si tiene al famoso Hockenheimring in Germania.

Il terzo episodio della seconda stagione di IN//OUT di Dodge Europe è ora online su YouTube

Questo ultimo episodio è ancora una volta presentato dall’ambasciatrice del marchio Dodge Ida Zetterström, campionessa europea Top Fuel 2023 e pilota NHRA Top Fuel per JCM Nitro, che porta per la prima volta gli spettatori nel mondo rumoroso e frenetico delle gare di accelerazione. Con oltre 45.000 visitatori e più di 230 partecipanti in gara sulla pista di accelerazione, Nitrolympx è una celebrazione di velocità, potenza e adrenalina, tutti elementi profondamente intrecciati con il DNA di Dodge.

Come parte dell’episodio, Ida Zetterström condivide il suo viaggio personale nel drag racing, iniziato quando aveva solo otto anni, e riflette sulla sua ascesa fino a diventare una Top Fuel Champion. Mette in risalto il senso di comunità all’interno dello sport e il legame speciale con gli appassionati di Dodge.

Gli appassionati tedeschi di Dodge sono stati invitati dal marchio e dall’importatore locale KW Auto a unirsi a Ida per un incontro molto speciale presso l’area di ritrovo delle auto statunitensi a Nitrolympx, con una straordinaria esposizione di Dodge Challenger, Charger e modelli classici.

La serie IN//OUT celebra la passione degli appassionati Dodge in Europa, condividendo le storie dei fan che sono al centro del marchio. L’episodio sottolinea anche il posto speciale che Dodge occupa nel mondo delle gare di accelerazione, un’eredità celebrata non solo in America, ma sempre più in tutta Europa. “La cultura, la comunità e la passione per Dodge non conoscono confini”, aggiunge Ida Zetterström. “È incredibile vedere come la Brotherhood of Muscle continui a prosperare e crescere attraverso eventi come questo”.