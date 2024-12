Stellantis continua il suo trend positivo nel mercato auto in Austria

Stellantis continua il suo percorso di crescita in Austria e ottiene un risultato eccezionale a novembre: un aumento dell’81,5% a 2.548 unità vendute a novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ciò significa che Stellantis Austria, con i suoi marchi iconici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot, aumenta la propria quota di mercato complessiva all’11,8% rispetto al 6,5% nello stesso periodo. Stellantis Austria continua così il trend positivo del mercato complessivo.

Più 81,5% di nuove immatricolazioni a novembre: Stellantis Austria continua il suo trend positivo

In totale, Stellantis Austria è stata in grado di vendere e immatricolare 27.531 nuove auto da gennaio a novembre. Ciò significa un aumento del 9,1% e un aumento della quota di mercato. Opel sta inviando un segnale forte con un aumento del 115,5% a 653 unità e una quota di mercato del 3%. La nuova Opel Grandland sarà nelle concessionarie a dicembre e la nuova Opel Frontera poco più tardi. Subito dopo è attesa la nuova Opel Mokka. Opel offre ora una nuova gamma di SUV con la più recente tecnologia di propulsione ibrida ed elettrica.

Peugeot continua ad andare molto bene, i nuovi modelli Peugeot 3008 e Peugeot 5008 sono molto richiesti. Nel mese di novembre, Peugeot ha registrato un aumento del 185,1% raggiungendo le 864 unità e ha visto aumentare del 4% anche la quota di mercato complessiva. Citroën ha aumentato le sue vendite del 66,2% a 447 unità nel mese di novembre. La nuova Citroën C3 è attualmente in arrivo negli showroom e segna una pietra miliare in termini di mobilità comoda e conveniente.

Alfa Romeo riparte alla grande con il nuovo modello Alfa Romeo Junior, registrando una crescita del 187,8%. Molto positivo è l’andazzo dei veicoli commerciali. Stellantis, con i suoi quattro marchi di veicoli commerciali Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, è leader del mercato dei veicoli commerciali leggeri in Austria per la quarta volta consecutiva. La quota di mercato di novembre è pari al 29,5%, con Citroën in aumento del 97,6%, Fiat Professional del 54,9%, Opel del 60,3% e Peugeot potrebbe aumentare. Nel mese di novembre, più di un veicolo commerciale nuovo su quattro proveniva da uno dei marchi di veicoli commerciali Stellantis.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria ha dichiarato: “L’autunno è caldo, l’ambiente è difficile, i titoli negativi quotidiani del settore scioccano e inquietano i nostri clienti. I nostri marchi iconici possono ancora rafforzare la loro presenza sul mercato e guadagnare la fiducia dei clienti. L’aumento della nostra quota di mercato è continuo da mesi. Prendiamo molto sul serio il feedback dei nostri partner commerciali, che rafforza sempre più la nostra collaborazione. Quindi la direzione è giusta, quindi dopo i buoni contratti di vendita di ottobre e novembre, mi aspetto buoni contratti di vendita anche a dicembre e una buona chiusura di fine anno”.

“Nel 2025 i nostri fuochi d’artificio sui prodotti continueranno. Con la nostra strategia di piattaforma multienergia per tutti i modelli, in cui i clienti scelgono la forma di propulsione desiderata, riteniamo di essere ben preparati per la fase di trasformazione. Questo ci permette di guardare avanti con positività. Il nostro nuovo marchio Leapmotor verrà lanciato all’inizio del 2025 e seguiranno molti nuovi prodotti dei nostri marchi iconici. Il 2025 sarà un anno ricco di nuovi prodotti interessanti per i nostri marchi e non vediamo l’ora che arrivi questo momento”.