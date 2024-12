Totem Automobili: ecco la GT Super Iperia, 12esima della Specie

C’è da ammettere che Totem Automobili non smette mai di stupirci. Non lo fa nemmeno stavolta con questa dodicesima variante, su quaranta, della sua GT Super (su base Alfa Romeo Giulia GT, ovviamente) nota in questo caso come Iperia.

Sebbene Totem Automobili non abbia reso note, pure stavolta, informazioni sul (fortunato) proprietario né sui costi sostenuti per portarsela a casa, altri dati sono ben noti come quelli legati al fatto che sotto il cofano insiste un propulsore V6 biturbo da 2.8 litri di cilindrata capace di 640 cavalli di potenza. Lo stesso sviluppato da Italtecnica Engineering e già a disposizione delle altre GT Super di casa Totem Automobili.

Al centro della nuova GT Super Iperia di Totem Automobili c’è il Verde Metallizzato

Tra le caratteristiche preponderanti di questa Totem GT Super Iperia c’è sicuramente la vernice scelta per la carrozzeria. Si tratta di un PTS Green Metallic ispirato all’impiego di nuance simili in campo aeronautico. A fare da contraltare a una carrozzeria dalla colorazione sicuramente elegante e apprezzabile, Totem Automobili ha scelto rivestimenti per l’abitacolo realizzati in pelle color tabacco; un mix di accenti cromatici che ben si abbinano con il largo utilizzo di fibra di carbonio e elementi in alluminio, come nel caso della leva del cambio ovviamente manuale a 6 rapporti con selettore a griglia in accordo con uno schema transaxle posteriore e differenziale autobloccante integrato.

La Iperia rappresenta quindi l’ultima evoluzione della GT Super di casa Totem Automobili presentata dal costruttore, dotata ancora del propulsore ITV6 prodotto e sviluppato da Italtecnica con plenum in fibra di carbonio e sistema di iniezione derivato dalle power unit di Formula 1. Si tratta di un’unità V6 con bancate disposte a 90 gradi, da 2.8 litri di cilindrata biturbo capace di erogare circa 640 cavalli di potenza. L’unità dal peso inferiore ai 180 chilogrammi dispone introduce un baricentro basso anche in virtù dell’adozione del doppio turbo posizionato in posizione ribassata.

Come negli altri casi, anche questa Iperia dovrebbe garantire un valore di velocità massima limitato a 250 km/h con uno 0-100 km/h da percorrere nel giro di circa 3 secondi. Prezzo top secret.