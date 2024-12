Stellantis registra il suo miglior mese di novembre come vendite dal 2016 in Messico

Stellantis Mexico ha registrato la vendita di 8.579 unità nel mese di novembre, in crescita del 5% rispetto a novembre 2023, il miglior novembre dal 2016. Il marchio leader nelle vendite è stato Ram con 3.608 unità. “Con gli ultimi lanci continuiamo a migliorare la nostra gamma di prodotti e per chiudere l’anno abbiamo presentato la Jeep Commander, che sta già riscontrando un grande consenso nel mercato messicano. Con il lancio nelle nostre 3 reti negli ultimi 6 mesi, cerchiamo di consolidarci come azienda che copre tutti i segmenti di veicoli passeggeri”, ha affermato Antonio Camalich, Direttore Vendite di Stellantis Messico.

A Novembre in Messico Stellantis registra il suo miglior exploit dal 2016

Tra i marchi italiani di Stellantis, Alfa Romeo prosegue con un trend positivo registrando vendite per 38 unità. Alfa Romeo Tonale ha immatricolato 33 unità. Dodge ha riportato la consegna di 1.112 unità. Dodge Attitude ha registrato vendite per 713, mentre Dodge Journey ha registrato 341 unità immatricolate. Dodge Durango ha registrato una crescita delle vendite del 79%.

FIAT ha registrato vendite pari a 615 unità. Fiat Pulse ha venduto 252 unità. Fiat Argo e Fiat Fastback hanno immatricolato rispettivamente 137 e 107 unità. Fiat Mobi ha immesso 119 unità nel mercato messicano. Jeep ha registrato vendite pari a 1.643 unità. Jeep Compass ha immatricolato 421 unità. Jeep Renegade ha registrato vendite per 289 unità. Da parte sua, la Jeep Grand Cherokee ha immatricolato 254 unità. Jeep Wrangler ha venduto 226 unità. Dopo il successo del lancio, la Jeep Commander ha registrato vendite pari a 247 unità. Jeep JT ha venduto 165 unità e Wagoneer ha venduto 41 unità.

Altro marchio di Stellantis che ha vissuto un buon mese è Peugeot. Il brand del Leone ha registrato un miglioramento delle vendite del 54% con 1.563 unità, il miglior novembre della sua storia. Peugeot Rifter ha ottenuto il miglior mese della sua storia con 521 unità immatricolate. Peugeot Partner ha registrato il miglior novembre dal 2020 con 296 unità. Peugeot Manager ha registrato le migliori vendite di novembre della sua storia. Peugeot Expert ha registrato una crescita delle vendite del 41% rispetto a novembre dell’anno precedente. Peugeot Partner Rapid ha venduto 188 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, Ram ha venduto 3.608 unità, con una crescita del 52% rispetto a novembre 2023, il miglior novembre di vendite della sua storia. Il Ram 700 ha registrato le migliori vendite di novembre della sua storia con 1.521 unità. Ram ProMaster ha registrato il miglior novembre dal 2016. Ram 1200 continua un ottimo trend di vendite registrando 1.146 unità. Ram Heavy Duty e Ram Light Duty hanno venduto rispettivamente 352 e 361 unità.