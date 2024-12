Stellantis aumenta le vendite a novembre in Portogallo

Stellantis ha registrato una crescita del 12,7% nelle vendite di veicoli nuovi nel mese di novembre in Portogallo, ottenendo un incremento di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ciò è stato possibile in un mercato che, secondo le statistiche ACAP, è cresciuto solo del 3,2%.

Con 4.010 nuove unità immatricolate il mese scorso, il Gruppo è leader nelle vendite di automobili in Portogallo, sia nel mercato Totale (gruppo VP+LCV), nel mercato dei veicoli passeggeri, sia nel mercato dei veicoli commerciali. In particolare, il numero totale di marchi Stellantis in vendita in Portogallo ha registrato 2.879 veicoli passeggeri e 1.146 veicoli commerciali leggeri, generando quote di mercato rispettivamente del 17,5% e del 44,8%. In entrambi i mercati le azioni sono state superiori di 2,0 punti percentuali rispetto allo stesso mese di un anno fa.

Considerando i volumi ad oggi, Stellantis conferma, negli 11 mesi del 2024, il proprio status di Gruppo leader nel mercato nazionale su tutti i fronti (VP, VCL e nel mercato Total) , con un volume complessivo di 55.444 unità, che garantisce un quarto del mercato totale ( quota 25,0% ).

Questo volume totale di vendite è suddiviso in 41.601 unità VP, per una quota del 22,0%, e 12.844 veicoli commerciali leggeri, per una quota robusta del 44,7%. Con un vasto portafoglio di modelli dei diversi marchi del Gruppo – Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot – 5 dei 9 modelli di auto più venduti in Portogallo quest’anno appartengono all’universo Stellantis . Si tratta della Peugeot 2008, il modello più venduto sul mercato a novembre, della city car 208 , del furgone Partner , della Citroën C3 e della Peugeot 308.Sempre nella categoria VCL , i due furgoni più venduti sul mercato appartengono a Stellantis – Peugeot Partner e Citroën Berlingo – in una top-5 in cui l’Opel Combo occupa la quarta posizione.

La preferenza dei clienti portoghesi per i modelli dei marchi Stellantis si riflette anche nella leadership in diversi segmenti e sottosegmenti del mercato nazionale. Nei primi undici mesi del 2024 Fiat ha il pieno controllo del segmento City Car (A), conquistandone più della metà (55,3%), con i due modelli di punta, Fiat 500 e Panda.

Stellantis è leader nel sottosegmento B-SUV dove il più venduto è il Peugeot 2008 con la casa francese che domina anche il segmento Medium (C) con la 308 e il sottosegmento Medium Van ( C-Wagon) con la 308 SW. Nei furgoni, Fiat Fiorino è leader tra i piccoli veicoli commerciali e Peugeot Partner , essendo il veicolo commerciale più venduto nel Paese, è naturalmente leader tra i furgoni compatti .

Fornendo ai clienti un’offerta sempre più completa di modelli 100% elettrici provenienti dai più diversi segmenti, tipologie e capacità di batteria – e in procinto di lanciare importanti novità sul mercato – Stellantis ha venduto a novembre il 15,1% dei modelli BEV, rispetto all’11,4% nel novembre 2023. Nel 2024 il Gruppo ha una quota BEV del 16,9% con 6.653 unità. Inoltre si è assicurata praticamente la metà del mercato BEV-VCL a novembre, con una quota del 47,8%.