Alfa Romeo 33 Stradale, prima consegna del gioiello italiano entro il 2024

Il team di ingegneri di Alfa Romeo ha recentemente concluso una serie di test intensivi sul prototipo 00 della nuova 33 Stradale presso il circuito di Nardò, nel Salento. Entusiastiche le reazioni a questo esempio di grande stile, tradizione e potenza automobilistica italiana. Gli ultimi test hanno avuto il preciso compito di confermare le prestazioni dinamiche del veicolo in condizioni estreme, spingendo al massimo velocità, aerodinamica, raffreddamento del motore e insonorizzazione dell’abitacolo.

I test rappresentano anche l’inizio del countdown verso le consegne dei 33 esemplari di questa straordinaria Alfa Romeo. Le prove su strada sono, infatti, un passo cruciale per preparare la 33 Stradale alla sua prima consegna, prevista in Italia per la fine di dicembre.

La scelta di Nardò come location è stata strategica: il Nardò Technical Center (NTC) è tra i più avanzati al mondo, un vero punto di riferimento per i collaudi automobilistici, utilizzato dai marchi più prestigiosi del settore. Inaugurato nel 1975 e sviluppato su una superficie di 700 ettari tra boschi e macchia mediterranea, il centro di prova offre un’incredibile varietà di tracciati, con 20 piste dedicate a ogni tipo di test.

Il punto chiave dell’intera area è senza dubbio il “Nardò Ring”, un circuito ad anello con un diametro di 4 km e una lunghezza complessiva di 12,6 km. Con le sue pendenze calibrate per compensare la forza centrifuga, i piloti possono vivere l’impressione di guidare su un rettilineo infinito, rendendolo perfetto per test ad altissima velocità.

Proprio sul celebre anello, la Alfa Romeo 33 Stradale ha raggiunto e confermato le sue specifiche più ambiziose: una velocità massima di 333 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Andando dritto al cuore di queste prestazioni, troviamo il potente motore V6 biturbo da 3.0 litri, capace di sviluppare oltre 620 CV. Accoppiato a un cambio DCT a 8 velocità, trazione posteriore e differenziale elettronico a slittamento limitato, questo propulsore è l’evoluzione del V6 già presente nelle vetture più performanti di Alfa Romeo. Il motore della supercar italiana è montato centralmente per un’esperienza di guida unica, accompagnata da una scocca dal design scultoreo e aerodinamico.