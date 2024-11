Leapmotor C10, un SUV elegante, spazioso e 100% elettrico

Leapmotor C10 ha tutto per attirare attenzione e sorpresa. Il suo design esterno solido e robusto si distingue per il packaging e l’eleganza che gli conferiscono un aspetto premium. Sensazioni che non vengono smentite negli interni, con finiture e materiali curati fino all’ultimo dettaglio, un’abitabilità da riferimento e le tecnologie più avanzate in aspetti come il comfort, la sicurezza e le funzioni di assistenza alla guida.

Leapmotor C10 si distingue per le sue linee che uniscono eleganza e aerodinamica con l’aria robusta e avventurosa di un SUV

Lo stile esterno del Leapmotor C10 è impressionante per le sue dimensioni. Con una lunghezza di 4.739 mm, una larghezza di 1.900 mm, un’altezza di 1.680 mm e un passo di 2.825 mm, si distingue per la sua grande presenza stradale, oltre ad offrire interni spaziosi e funzionali. La sua altezza da terra contribuisce a garantire stabilità e sicurezza su tutti i tipi di terreno.

La parte anteriore del Leapmotor C10 presenta un design equilibrato, con fari a LED automatici e barre sul tetto che esaltano lo spirito avventuroso del veicolo. Le tre cinture parallele sulle fiancate, insieme alle maniglie delle porte nere a filo e all’antenna a “pinna di squalo”, forniscono un tocco moderno e aerodinamico. Inoltre, il tergicristallo posteriore nascosto sotto lo spoiler e gli eleganti fanali posteriori a LED contribuiscono all’aspetto tecnologico e all’avanguardia del veicolo.

Il cofano sottolinea l’appartenenza di questo modello all’universo dei SUV con la sua linea prominente ed elevata che svolge un ruolo fondamentale anche nella protezione dei pedoni. La calandra a forma di manubrio e il paraurti anteriore ben definito e sporgente contribuiscono a dare una sensazione di spaziosità e sicurezza.

I fianchi presentano tre linee parallele che creano una forte impressione di forza e stabilità, e le spalle sfoggiano forme arrotondate e piene che evocano la muscolatura, con transizioni nette che aggiungono una sensazione di potenza. I passaruota leggermente squadrati impreziosiscono ulteriormente l’intero design.

All’interno, l’attenzione ai dettagli e la sostenibilità sono state priorità per creare un abitacolo innovativo in cui eleganza, funzionalità e comfort vanno di pari passo. Il suo quadro strumenti da 10,25 pollici, insieme allo schermo centrale ad alta definizione da 14,6 pollici, contribuisce alla sensazione di guidare un’auto altamente tecnologica.

Il C10 è ricco di soluzioni pratiche, come il box del bracciolo anteriore cavo, ideale per riporre piccoli oggetti o caricare dispositivi elettronici portatili, e il doppio portabicchieri centrale, che include supporti laterali interni caricati a molla per migliorare la praticità. Il selettore di marcia PRND è montato sul piantone dello sterzo, risparmiando spazio e garantendo un facile utilizzo.

Inoltre, il Leapmotor C10 è dotato di un’innovativa illuminazione ambientale multimodale che migliora l’ambiente interno garantendo un’esperienza sensoriale personalizzabile e coinvolgente. Infine, il comfort è garantito anche grazie alla tenda parasole elettrica, che mantiene un’atmosfera fresca e piacevole durante i mesi estivi.

Con una capacità del bagagliaio di 435 litri in condizioni normali, il veicolo può ospitare fino a sette valigie da 20 pollici. Abbattendo i sedili posteriori, la capacità del bagagliaio aumenta fino a 1.410 litri, sufficienti a ospitare 15 valigie della stessa dimensione. Il bagagliaio può raggiungere una profondità massima di 1.820 mm e una larghezza di 1.110 mm, offrendo una versatilità praticamente senza eguali.

Lo spazio interno è molto modulare. Permette molteplici configurazioni che si adattano come un guanto alle esigenze di ogni momento. Ad esempio, utilizzando il pulsante di controllo centrale è possibile regolare facilmente la posizione dei sedili per trovare una comoda posizione di riposo. Senza contare che è possibile abbattere due o tutti i sedili posteriori per creare ancora più spazio. Inoltre, con i sedili anteriori e posteriori completamente abbattuti, Leapmotor C10 può essere trasformato in un letto matrimoniale lungo 1,8 metri e largo 1,2 metri. Inoltre, il veicolo prevede 26 vani portaoggetti: 10 nella prima fila, 10 nella seconda e 6 nel bagagliaio, garantendo che ci sia uno spazio specifico per ogni esigenza.

Gli interni sono realizzati con materiali di alta qualità e rispettosi dell’ambiente per offrire un’esperienza di guida premium e confortevole. I sedili, rivestiti in silicone certificato Oeko-Tex Standard 100, sono particolarmente adatti alle famiglie con bambini grazie all’utilizzo di materiali ecocompatibili e ad un sistema di gestione della qualità dell’aria che garantisce un ambiente sano all’interno dell’auto.