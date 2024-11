Stellantis Mirafiori si ferma fino al 2025

Stellantis ha deciso di interrompere temporaneamente la produzione nel reparto Carrozzerie dello stabilimento di Mirafiori per l’intero mese di dicembre, una decisione legata principalmente alla scarsa domanda per la Fiat 500 elettrica. In un comunicato ufficiale, l’azienda ha informato le organizzazioni sindacali che le attività produttive saranno sospese dal 2 al 17 dicembre. A questa interruzione seguirà una chiusura collettiva dell’intero impianto, programmata dal 18 dicembre al 5 gennaio, in linea con un accordo raggiunto nelle scorse settimane per le festività natalizie e di fine anno. Questa decisione riflette l’esigenza di adeguare la produzione alla domanda attuale, mantenendo un equilibrio tra l’attività industriale e le dinamiche di mercato.

La motivazione principale risiede nella continua incertezza che caratterizza le vendite di veicoli elettrici in numerosi mercati europei, i quali rappresentano il 97% della produzione dello stabilimento di Mirafiori, e nel rallentamento della domanda di automobili di lusso in alcuni importanti mercati extraeuropei come Cina e Stati Uniti. Questa situazione ha spinto l’azienda ad adottare misure straordinarie per affrontare le difficoltà.

In una nota ufficiale, l’azienda sottolinea di essere impegnata nell’utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, al fine di contenere al massimo l’impatto della transizione energetica sul fabbisogno occupazionale. Per questo motivo, è stato ribadito che sarà fondamentale garantire anche per il prossimo anno il fondo per la cassa integrazione, a cui l’azienda, come tutte le altre imprese, contribuisce attivamente. L’obiettivo è quello di bilanciare le attività alle sfide del mercato con la tutela dei lavoratori e del tessuto produttivo locale.

La sospensione delle attività produttive, specifica il comunicato, interesserà esclusivamente il reparto Carrozzerie dello stabilimento di Mirafiori. Gli altri settori del complesso industriale non saranno coinvolti da questa decisione. Mirafiori, infatti, comprende un totale di cinque stabilimenti produttivi, oltre a diverse strutture dedicate ad attività amministrative e gestionali. Nel complesso, il sito occupa circa 13.000 dipendenti, che continueranno le loro mansioni nelle aree non interessate dallo stop temporaneo. Questa precisazione mira a sottolineare che la sospensione è limitata a un ambito specifico e non coinvolge l’intero polo produttivo, che resta un punto centrale per le attività dell’azienda.