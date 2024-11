Leapmotor T03 e C10 debutteranno presto in un altro mercato

Leapmotor International, una joint venture tra Stellantis e Leapmotor (51/49), focalizzata sull’incremento delle vendite globali di veicoli elettrici cinesi tecnologicamente avanzati ed economici (NEV – New Energy Vehicle ) al di fuori della Cina, continua ad espandersi in Europa, entrando nel mercato polacco all’inizio 2025.

Grazie al suo esclusivo modello di integrazione verticale e alle ampie capacità interne di ricerca e sviluppo e di produzione, Leapmotor immette sul mercato prodotti EV leader di mercato pur rimanendo economicamente competitiva e sfruttando le tecnologie più innovative oggi disponibili. Il suo modello di business è estremamente adattivo, flessibile e scalabile, consentendole di rispondere rapidamente alle esigenze del mercato in continua evoluzione.

Leapmotor continua il suo sviluppo in Europa, entrando nel mercato polacco con l’inizio del 2025

Stellantis, a sua volta, può contare su quasi 130 anni di storia nel settore, sul know-how di 14 marchi internazionali e sulla sua presenza globale rappresentata da dipendenti provenienti da oltre 170 paesi. Inoltre, vanta operazioni commerciali in oltre 130 mercati, stabilimenti produttivi in ​​oltre 30 paesi e una capillare rete di vendita e assistenza post-vendita che offre i più alti standard di qualità e affidabilità.

Infine, la formazione della joint venture tra Leapmotor e Stellantis rappresenta un enorme passo avanti nella lotta contro l’urgente problema del riscaldamento globale, con modelli BEV all’avanguardia in grado di competere con i marchi cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo. Per non parlare del fatto che Stellantis intende sfruttare l’ecosistema dei veicoli elettrici Leapmotor in Cina per contribuire a raggiungere gli obiettivi chiave di elettrificazione delineati nel suo piano strategico Dare Forward 2030, pur rimanendo aperta a un’ulteriore collaborazione con il suo partner.

Nell’ottobre 2023, entrambe le società hanno annunciato che Stellantis investirà circa 1,5 miliardi di euro in Leapmotor per acquisire circa il 21% delle azioni della società cinese. L’accordo prevedeva anche la creazione di Leapmotor International, una joint venture a maggioranza (51/49) di Stellantis, con diritti esclusivi per esportare e vendere, nonché produrre, prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”. L’obiettivo comune alla base della partnership strategica è accelerare e aumentare le vendite dei prodotti tecnologicamente avanzati e competitivi di Leapmotor a livello globale, sfruttando le risorse e il know-how aziendale di Stellantis. Inoltre, l’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International integra la tecnologia esistente di Stellantis e il portafoglio di 14 marchi iconici e fornisce ai clienti soluzioni di mobilità più convenienti.

Avendo l’opportunità di supportare i canali distributivi Stellantis, dal 23 settembre di quest’anno, il marchio Leapmotor ha già avviato le vendite in Europa attraverso oltre 200 concessionari operanti in 13 paesi. Entro la fine del 2025, l’azienda prevede di aumentare il numero di punti vendita in Europa fino a 500. Inoltre, si prevede di introdurre sul mercato almeno un modello all’anno nei prossimi tre anni. I primi mercati in cui Leapmotor ha iniziato le sue vendite in Europa sono Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito, sfruttando l’ampia rete di vendita Stellantis e il supporto di Brand Manager designati. Leapmotor prevede inoltre di espandere le proprie operazioni commerciali in Medio Oriente e Africa (Israele e territori francesi d’oltremare), Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Malesia), nonché Sud America (Brasile e Cile).

Leapmotor International ha una forte attenzione ai propri clienti, ai quali offre sempre le migliori soluzioni di mobilità sul mercato in termini di prezzi competitivi, tecnologia all’avanguardia e servizio post-vendita di alta qualità. Sono questi i tre pilastri della nuova strategia di espansione della joint-venture. Innanzitutto i veicoli Leapmotor sono accessibili a tutti perché uniscono l’eccellenza del prodotto a soluzioni economicamente sostenibili. Grazie alle solide risorse e all’esperienza del Gruppo Stellantis, Leapmotor è in grado di offrire esperienze semplici, convenienti e incentrate sul cliente, rendendo questa nuova tipologia di mobilità elettrica un’opzione praticabile per un pubblico sempre più ampio.

Il secondo pilastro è l’impegno a semplificare la vita dei clienti attraverso l’utilizzo di tecnologie intelligenti frutto delle preziosissime capacità interne della casa cinese, che garantiscono un elevato livello di innovazione e un’esperienza di guida straordinaria, creando così un futuro più sostenibile per tutti. Infine, il terzo pilastro. Sfruttando la forza della rete distributiva Stellantis, Leapmotor International fornisce ai propri clienti che hanno deciso di fare il salto verso la mobilità elettrica un supporto completo durante l’intero processo di assistenza al cliente, ovvero dalla scelta del veicolo alle soluzioni finanziarie e ai servizi post-vendita.

I modelli C10 e T03 venduti da Leapmotor International sono dotati delle più recenti tecnologie di elettrificazione elettrica e offrono elevati livelli di prestazioni, efficienza, sicurezza e autonomia. Il SUV C10 è il primo prodotto Leapmotor creato per il mercato globale, in linea con gli standard internazionali di sicurezza e design. La C10 è la scelta perfetta per i clienti che desiderano passare ai veicoli elettrici a batteria (BEV) e cercano una vera auto familiare.

Inoltre, un vantaggio molto importante rispetto ai concorrenti del Medio Regno è la rete di distribuzione Stellantis, che garantisce tranquillità in termini di manutenzione e servizi, offrendo mobilità per le famiglie a un prezzo accessibile. Il nuovo D-SUV offre tutto ciò che una famiglia può aspettarsi da una moderna auto elettrica con sicurezza ai vertici della categoria, esperienza utente intelligente e comfort superiore. Il C10 è alimentato dall’architettura tecnologica LEAP3.0 di Leapmotor, che sfrutta la tecnologia di elettrificazione intelligente leader del settore come un’architettura elettronica integrata centralmente, la tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) 2.0 e l’ammiraglia Intelligent Cockpit, un vero fiore all’occhiello Leapmotor.

Il secondo modello offerto in Europa: T03 susciterà sicuramente grande interesse. Si tratta di un veicolo ingegnoso per uso urbano. Il modello T03 è un’auto compatta del segmento A a cinque porte, che offre interni da segmento B. Non è solo caratterizzata da uno stile originale e distintivo, ma è anche piacevole da guidare e la sua autonomia WLTP è di 265 km. Inoltre, il T03 ha ottenuto il primo posto nell’Initial Quality Study di J.D. Power nel segmento dei veicoli elettrici compatti.