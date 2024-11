Stellantis: Mobilisights offre ai gestori di flotte un pacchetto dati di prova gratuito di 3 mesi

Mobilisights, la divisione Data-as-a-Service (DaaS) di Stellantis, offre ai gestori di flotte una prova gratuita di tre mesi del pacchetto Fleet Plus Data Pack. Questo servizio è disponibile per i clienti che acquistano veicoli MY24 o MY25 tramite il canale Fleet di Stellantis. Grazie ai dati forniti, le aziende possono ottimizzare le operazioni di flotta attraverso informazioni utili sull’efficienza del carburante, la gestione della ricarica per veicoli elettrici, la manutenzione preventiva e l’ottimizzazione dei percorsi, aumentando così il ritorno sull’investimento.

Offerta Mobilisights: prova gratuita di 3 mesi del Fleet Plus Data Pack per i nuovi clienti, per ottimizzare le operazioni della flotta

Con la crescente pressione sull’industria automobilistica per accelerare il percorso verso la neutralità climatica e offrire soluzioni sempre più competitive e redditizie, Stellantis si posiziona come leader nella mobilità sostenibile. Mobilisights, nata per valorizzare i dati a disposizione, punta a creare un mondo più intelligente, sicuro, sostenibile ed efficiente, contribuendo al progresso del settore con soluzioni innovative.

Mobilisights è la fonte esclusiva di dati telematici incorporati dai veicoli connessi degli iconici marchi Stellantis. I gestori di flotte possono sfruttare informazioni da milioni di veicoli senza la necessità di dispositivi aftermarket, i dati nativi dei veicoli possono essere attivati ​​all’istante. Poiché la privacy e la sicurezza dei dati sono una priorità assoluta per Mobilisights, le aziende possono rimanere fiduciose con la protezione del flusso di dati end-to-end.

“I dati sono il nuovo carburante”, ha affermato Eddie Nath (VP e responsabile vendite per NA, Mobilisights): “Vogliamo mostrare al settore come le informazioni sui dati fruibili possano creare aziende più efficaci ed efficienti. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri nuovi clienti un accesso di prova gratuito, in modo che anche loro possano esplorare i vantaggi che le informazioni sui dati possono portare. A nostra volta, stiamo tutti contribuendo a un settore più intelligente, più sicuro e più sostenibile!”

Con i Data Pack di Mobilisights, i gestori di flotte ottengono informazioni utili che migliorano le operazioni. Il rifornimento e la ricarica dei veicoli elettrici diventano più efficienti poiché i gestori di flotte monitorano i costi del carburante, lo stato di ricarica, l’autonomia del veicolo e il rimborso della ricarica. Il monitoraggio dello stato del veicolo consente ai gestori di flotte di identificare i problemi e pianificare la manutenzione preventiva, riducendo i tempi di fermo non pianificati. L’ottimizzazione del percorso riduce ulteriormente i tempi di inattività e aumenta la disponibilità della flotta. E i gestori di flotte possono istruire il comportamento del conducente per aumentare la sicurezza e migliorare la reputazione della flotta.

Per mostrare la potenza dei dati Mobilisights, i nuovi gestori di flotte possono ora accedere a una prova gratuita di 3 mesi per Mobilisights Fleet Plus Data Pack gratuitamente. Questa prova è disponibile per i nuovi clienti con flotte governative, commerciali e a noleggio, consentendo ai gestori di sperimentare in prima persona come Mobilisights offre intelligence per garantire le prestazioni e mitigare il rischio di costose interruzioni. I clienti hanno la flessibilità di scegliere se integrarsi direttamente con la piattaforma Mobilisights o ricevere i dati tramite un fornitore di servizi telematici.

Inoltre la cosa più interessante per i nuovi clienti, è che non ci sono costi per la prima prova gratuita di 3 mesi, dando ai gestori di flotte l’opportunità di esplorare appieno i vantaggi dei dati nativi da un’ampia varietà di veicoli connessi Stellantis nelle loro flotte statunitensi. Dopo la scadenza della prova gratuita di 3 mesi di Fleet Plus Data Pack, i clienti possono facilmente continuare il servizio contattando il loro fornitore di servizi telematici e attivando un abbonamento mensile continuativo.

La versione di prova di Fleet Plus Data Pack è compatibile con il crescente elenco di fornitori di piattaforme di gestione della flotta: CerebrumX, Free2move, Geotab, Guidepoint Systems, Motorq e Samsara. Con Mobilisights, i gestori delle flotte possono portare le loro operazioni a un livello superiore in modo più sicuro ed efficiente.

Mobilisights è la società di dati Stellantis con accesso esclusivo alla telematica di dati incorporata di quattordici marchi automobilistici. L’azienda di Stellantis immagina un mondo “più intelligente” in cui applicazioni e servizi innovativi sfruttano i set di dati dei veicoli connessi e le informazioni che forniscono per trasformare radicalmente e migliorare continuamente la vita quotidiana di consumatori e aziende.