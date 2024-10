Free2move lancia la nuova app per la mobilità

Free2move, leader mondiale nei servizi di mobilità, è orgogliosa di annunciare il lancio della nuova app di mobilità che segna la piena integrazione dei servizi Free2move e Share Now in un’unica piattaforma . Questo passaggio semplifica l’interazione dell’utente e garantisce che tutti i servizi del marchio siano facilmente accessibili in un unico punto di contatto con il cliente.

Il passaggio a un’unica app segna una pietra miliare fondamentale nella crescita di Free2move

La fusione dei due marchi è ora completa e la nuova app Free2move segna la finalizzazione dell’integrazione iniziata nel 2022, offrendo una gamma completa di soluzioni di mobilità, che si tratti di car sharing a flusso libero, noleggio a breve, medio o lungo termine, servizi di abbonamento o opzioni di parcheggio, il tutto accessibile in un unico posto.

Free2move sta trasformando con passione la mobilità verso un futuro condiviso. Basata su dati e tecnologie all’avanguardia, la nuova app ridefinisce l’esperienza di mobilità integrando perfettamente i servizi e rendendo il trasporto più intelligente, efficiente e sostenibile.

L’app Free2move, disponibile per iOS e Android, offre agli utenti l’accesso a oltre 500.000 auto in tutto il mondo, con più di 10.000 auto in un modello free floating sia nelle città europee che negli Stati Uniti, proponendo auto al minuto, alle ore e ai giorni. senza la seccatura di dover pagare l’assicurazione o fare rifornimento e ricaricare le auto.

Free2move si impegna a offrire opzioni di mobilità sostenibile, come dimostrato, oltre a proporre la mobilità condivisa, dalla sua crescente flotta di veicoli elettrici. In città come Parigi, Madrid, Amsterdam, Amburgo, Milano e Stoccarda i clienti possono accedere a flotte di veicoli elettrici, promuovendo un trasporto urbano più pulito.

Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move, ha sottolineato l’importanza di quest’ultima fase, affermando: ” Il lancio della nuova app rappresenta un momento cruciale nel piano strategico dell’azienda, rafforzando la sua ambizione di diventare la più grande piattaforma di mobilità a livello globale. Questa pietra miliare non solo completa il processo di co-branding iniziato nel 2022, ma segna anche un nuovo capitolo per Free2move, rafforzando il suo impegno nel rivoluzionare l’esperienza di mobilità per i suoi clienti”.

Nel settore altamente competitivo della mobilità, il modello di servizio innovativo completamente digitale di Free2move consente ai clienti di prendere un veicolo per pochi minuti o poche ore e, se hanno bisogno dell’auto per più tempo, possono tenere lo stesso veicolo senza cambiare il contratto. Il prezzo si adatta automaticamente alla durata dell’utilizzo, garantendo flessibilità e praticità per gli utenti. L’integrazione della piattaforma all’avanguardia Share Now nell’ecosistema Free2move migliora le economie di scala e le sinergie dell’azienda e supporta l’ambizione Dare Forward 2030 di Stellantis.