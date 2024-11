Stellantis sta valutando la possibilità di reinternalizzare alcuni componenti per ridurre i costi

La corsa alla riduzione dei costi nel settore auto continua e Stellantis studia altre soluzioni per rendere la sua produzione sempre più economica. Nei giorni scorsi il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha annunciato l’internalizzazione dell’iniezione di plastica nello stabilimento di Rennes-La Janais. La modularità, che ha caratterizzato l’industria automobilistica, dunque sembra aver raggiunto i suoi limiti con l’avvento dei veicoli elettrici.

Stellantis vuole internalizzare la produzione di alcuni componenti per ridurre i costi

Osserviamo da tempo un calo dei prezzi delle materie prime utilizzate nei veicoli elettrici “, ha ricordato lunedì il manager durante una visita al sito di Rennes per il lancio della nuova piattaforma STLA M. Ciò aiuta a ridurre i costi. principalmente perché la domanda di questi veicoli non è così forte come previsto. Questo è un effetto positivo, poiché i costi delle materie prime sono inferiori al previsto. Dobbiamo però sperare che ciò dia il tempo necessario per creare nuove capacità produttive per evitare un aumento dei prezzi se la domanda dovesse aumentare. Questo rimane un elemento volatile che non controlliamo completamente ”.

“Per ridurre ulteriormente i costi dei veicoli elettrici, dobbiamo esplorare altre strade ”, spiega Carlos Tavares. 25 o 30 anni fa, l’industria ha vissuto un movimento significativo verso l’outsourcing modulare: moduli come i sedili, la cabina di pilotaggio o il pannello frontale erano affidati a fornitori, considerati più efficienti dei produttori stessi. All’epoca questo approccio sembrava ovvio. Ma oggi, dopo la valutazione, spesso vediamo che i nostri team interni sono più efficienti, sia in termini di costi che di qualità ”.

Il numero uno di Stellantis ha aggiunto: “Questo rendimento interno rappresenta guadagni significativi. Cerchiamo di raggiungere un costo dei veicoli elettrici paragonabile a quello dei veicoli termici per offrire prezzi competitivi ai nostri clienti. Non si tratta però di ritornare agli estremi degli anni Cinquanta, dove tutto era interiorizzato. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per massimizzare i benefici”.

Sulla base dell’esperienza avuta da Fiat in Italia nello stabilimento di Melfi, il produttore ha deciso di internalizzare un’officina dedicata alla plastica e ai paraurti, alle protezioni delle portiere e ai parafanghi. Installata in un’officina precedentemente riservata alla verniciatura, l’iniezione della plastica è stata possibile grazie al rimpatrio di sei presse dall’Italia. Questo workshop fa parte della produzione del nuovo modello CR3 prodotto sulla piattaforma multienergia STLA M.