Stellantis collabora con DB Schenker per il suo nuovo centro ricambi in Australia

Stellantis in Australia si è trasferita da un magazzino a Port Melbourne a un moderno e nuovo centro di distribuzione (DC) a 5 stelle con certificazione energetica verde a Mickleham, esteso su 14.000 metri quadrati. Per gestire questo spostamento, che ha coinvolto oltre 40.000 SKU, continuando al contempo a fornire servizi a concessionari e clienti, Stellantis ha scelto il leader della logistica DB Schenker per supervisionare il progetto e si è impegnata a estendere la partnership di 12 mesi.

Stellantis ha scelto lo specialista della logistica DB Schenker per supervisionare il progetto

Stellantis, che rappresenta 16 marchi automobilistici tra cui Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Maserati e Peugeot, ha un rapporto di lunga data con DB Schenker e ha scelto loro per gestire il trasferimento per motivi di continuità, competenza nella gestione dei progetti e impatto minimo sul servizio.

“DB Schenker ha fornito la gestione end-to-end inbound e outbound dei pezzi di ricambio per l’Australia, per rifornire quasi 200 concessionari. Siamo stati scelti per gestire il trasloco, perché la nostra competenza e le nostre risorse ci hanno consentito di continuare a fornire servizi ai concessionari durante il trasloco”, afferma Filippa Rusec, CCO, DB Schenker Australia e Nuova Zelanda.

“Collaboriamo con Stellantis da oltre cinque anni e siamo cresciuti insieme ai clienti, continuando a supportarli man mano che le loro esigenze si evolvono nel tempo”. La nuova struttura di Stellantis da 14.000 metri quadrati comprende un magazzino di 2.200 metri quadrati. Strategicamente situato nel Northern Corridor di Melbourne, il nuovo Mickleham DC sarà un sito vivace con un’attività su due turni, ricevendo più di 100.000 linee e prelevandone un quarto di milione ogni anno.

“Pianificare il futuro è essenziale per un’azienda lungimirante come Stellantis”, afferma Michael Canning, Key Account Manager di DB Schenker. “DB Schenker è in grado di rimanere agile e flessibile per l’espansione futura, quindi se Stellantis ha esigenze in espansione, siamo pronti ad assisterla prontamente e con l’elevato livello di servizio che Stellantis si aspetta”.

Oltre alla gestione dei pezzi di ricambio, DB Schenker fornisce al gruppo automobilistico anche attrezzature per la movimentazione dei materiali, IT e manodopera e continuerà questo rapporto nella nuova struttura. “Questa moderna struttura rappresenta un passo verso il futuro per Stellantis e DB Schenker è pronta a supportare questo prezioso cliente nel suo percorso di crescita”, ha concluso Canning.