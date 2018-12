Sergio Marchionne: l’ex CEO di FCA è il personaggio più cercato su Google nel 2018

Google ha pubblicato gli argomenti più di tendenza del 2018 come di consueto, o meglio le parole chiave più ricercate durante l’anno attraverso il suo motore di ricerca.

Dalla pubblicazione è emerso che il personaggio più ricercato nel 2018 su Google è stato Sergio Marchionne. Ciò significa che la sua prematura scomparsa, avvenuta lo scorso luglio, ha colpito molti utenti del Web i quali hanno ricercato notizie su di lui per saperne di più usando proprio il servizio del colosso di Mountain View.

Sergio Marchionne: l’ex top manager italo-canadese è la persona più cercata di quest’anno su Google

Oltre che come personaggio, Marchionne è stata la seconda parola più ricercata su Google dopo i mondiali di calcio.

Subito dopo l’ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles ed ex presidente di Ferrari, c’è Cristiano Ronaldo (conosciuto anche come CR7) che attualmente gioca nella Juventus in seguito al passaggio dal Real Madrid. Il calciatore portoghese è seguito da Fabrizio Frizzi e dal DJ Avicii, scomparsi a marzo e ad aprile (rispettivamente).