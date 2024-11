Stellantis: un suo brand trionfa agli Auto Express Used Car Awards 2024

Il brand di Stellantis, Vauxhall, ha ottenuto un successo straordinario agli Auto Express Used Car Awards 2024, portandosi a casa ben cinque premi, tra cui l’ambito premio “Auto generale dell’anno” per la Corsa Electric. Gli Auto Express Used Car Awards selezionano le migliori auto in 19 categorie, con un team di esperti che unisce i punteggi relativi ai prezzi e alla soddisfazione dei clienti Driver Power con la vasta esperienza del celebre magazine automobilistico inglese per stilare un elenco di vincitori che offrono sia un buon rapporto qualità-prezzo sia un’esperienza gratificante per gli automobilisti che spendono i loro soldi duramente guadagnati per un modello usato.

Vauxhall Corsa Electric nominata Auto dell’anno, insieme ad Auto elettrica dell’anno, agli Auto Express Used Car Awards

Paul Barker, direttore di Auto Express, ha commentato: “La serie di meritati successi di Vauxhall agli Auto Express Used Car Awards del 2024 illustra l’allettante gamma di modelli disponibili per gli acquirenti. La nostra auto usata dell’anno, la Corsa Electric, sembra un’auto molto allettante per il prezzo se siete pronti a tuffarvi nel mercato dei veicoli elettrici, e se non lo siete, anche la normale Corsa a benzina è la nostra scelta di utilitaria usata, mentre Insignia e Zafira offrono entrambe lo spazio e l’equipaggiamento per renderle ottimi acquisti usati”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Essere riconosciuti con cinque premi agli Auto Express Used Car Awards è un risultato fantastico.Il fatto che la Vauxhall Corsa Electric sia stata nominata Overall Car of the Year è una testimonianza delle sue eccezionali qualità di veicolo elettrico conveniente, pratico e affidabile. Questi premi sottolineano l’impegno di Vauxhall nel fornire valore e prestazioni eccezionali in tutta la nostra gamma, rendendo l’elettrico ancora più conveniente. Vauxhall si impegna a rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, con una versione completamente elettrica di ogni modello della nostra gamma. Grazie ai giudici di Auto Express per questo riconoscimento.”

Questi premi seguono gli ottimi risultati ottenuti da Vauxhall ai Carbuyer Best Used Car Awards 2025, dove ha vinto sia nella categoria Best Used Small Car per la Corsa sia nella categoria Best Used Small Electric Car per la Corsa Electric, dimostrando ulteriormente l’impegno del marchio nel fornire ai conducenti un valore e una qualità eccezionali.

Con una versione completamente elettrica di ogni modello, Vauxhall sta guidando la carica verso una mobilità elettrica accessibile. La Corsa Electric è stata la supermini elettrica più venduta nel Regno Unitoionel 2023 e guida le classifiche di vendita da inizio anno. Il successo di Corsa Electric e Mokka Electric posiziona Vauxhall come marchio leader per le vendite elettriche nel segmento B combinato.