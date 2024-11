Leapmotor: consegna le sue prime auto ai clienti in Germania

Il primo veicolo Leapmotor in Germania è stato ora consegnato ad un cliente della Klaus + Co. di Flensburg. L’acquirente è la signora Birgit Erdal: “Sono proprietaria di auto elettriche da molti anni. Ho scelto il T03 per l’enorme spazio interno per un veicolo così piccolo. Sono impressionata anche dall’imbattibile rapporto qualità-prezzo”, spiega la prima proprietaria tedesca del T03 a proposito dei motivi per cui ha scelto il T03.

Il lancio sul mercato del marchio cinese Leapmotor in Germania è in pieno svolgimento

Andreas Dornburg, amministratore delegato di Klaus + Co, è lieto di aver aggiunto al portafoglio il marchio Leapmotor ed è convinto del suo successo. “Leapmotor delizia i clienti esperti di tecnologia con una tecnologia di alta qualità che stabilisce standard e un rapporto qualità-prezzo estremamente buono. I modelli convenienti di Leapmotor accelereranno notevolmente la diffusione dell’elettromobilità con nuovi gruppi target nella nostra regione e sono quindi il complemento perfetto alla nostra offerta Stellantis”.

Martin Resch, capo di Leapmotor Germany, è soddisfatto del feedback ricevuto finora da concessionari e clienti: “Finora il nostro inizio in Germania ha avuto successo. Riceviamo molte richieste da parte dei rivenditori e sentiamo anche molto interesse da parte dei clienti. Ciò che mi rende particolarmente positivo è che tre clienti su quattro che vengono allo showroom grazie a Leapmotor non sono mai stati prima da un partner Stellantis. Siamo convinti che il marchio Leapmotor completi il ​​portafoglio Stellantis e lo integri in modo eccellente”.

Secondo Resch è anche importante che il team Leapmotor presso la sede tedesca della Stellantis a Rüsselsheim sul Meno si formi sempre più: Martin Hellmann è responsabile delle vendite dall’inizio di novembre e Michael Haug è responsabile del marketing da Poi. “Stiamo costruendo un team potente per far avanzare il marchio Leapmotor in Germania. La Germania è uno dei mercati più importanti nell’espansione internazionale di Leapmotor, motivo per cui abbiamo obiettivi ambiziosi per il mercato locale”.

Alla fine di settembre, Leapmotor International, la joint venture 51% – 49% tra Stellantis e Leapmotor focalizzata sulla distribuzione globale di veicoli elettrici cinesi (NEV) ad alta tecnologia ed economici, ha aperto i registri degli ordini in Europa. Questo traguardo è stato raggiunto poco meno di un anno dopo la fondazione della joint venture. Contestualmente alla nascita della joint venture, Stellantis ha anche investito 1,5 miliardi di euro per acquisire una quota pari a circa il 21% di Leapmotor e beneficiare dell’expertise e dell’agilità della startup cinese di auto elettriche.

“Vogliamo espandere in modo significativo la nostra presenza nel prossimo anno e avere circa 120 punti vendita in tutta la Germania entro la fine del 2025. “Vogliamo avere una buona base per realizzare le nostre ambiziose ambizioni di crescita”, ha affermato Martin Resch. A livello globale, Leapmotor International ha già aperto più di 200 concessionari in 13 mercati e punta a raggiungere i 500 punti vendita l’anno prossimo.

Contribuirà alla crescita pianificata anche il SUV compatto del segmento C B10, che arriverà sul mercato anche in Germania il prossimo anno e ha celebrato la sua anteprima mondiale al salone dell’auto di Parigi in ottobre. L’elegante B10 si basa sull’avanzata architettura LEAP 3.5 di Leapmotor. Si tratta di una piattaforma altamente integrata che offre funzioni all’avanguardia come ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), un cruscotto digitale personalizzabile e funzioni di guida intelligente. Il B10 è stato progettato per soddisfare le esigenze dei consumatori esperti di tecnologia e attenti all’ambiente che cercano un veicolo elettrico che combini stile, prestazioni e tecnologia avanzata.