Stellantis richiama oltre 200.000 SUV Jeep e Dodge negli USA

Stellantis ha annunciato il richiamo di circa 207.000 SUV Jeep e Dodge negli Stati Uniti per risolvere un problema al sistema di controllo che potrebbe disattivare i freni antibloccaggio e il controllo elettronico della stabilità. I modelli del gruppo automobilistico che sono interessati sono alcune unità di Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango del 2018 e 2019. Secondo i documenti del richiamo, il computer di controllo dei freni potrebbe leggere erroneamente la pressione del freno, disattivando alcune funzioni di sicurezza. Questo malfunzionamento potrebbe attivare le luci dei freni e permettere al conducente di uscire dal parcheggio senza premere il pedale, causando movimenti involontari.

Oltre 200 mila SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango richiamati da Stellantis negli Stati Uniti

I documenti in questione affermano che la società guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares sta ancora studiando come effettuare la riparazione. I proprietari di questi SUV saranno avvisati tramite lettera a partire da giovedì. Le persone che hanno domande a proposito di questo richiamo possono chiamare negli Stati Uniti il servizio clienti Stellantis al numero (800) 853-1403. Gli stessi modelli sono stati richiamati nel 2022 per un problema simile che non riguardava la luce dei freni, i freni antibloccaggio e il controllo elettronico della stabilità.

Nei documenti, la National Highway Traffic Safety Administration afferma che i veicoli riparati nel richiamo del 2022 dovranno essere portati ancora in officina per essere riparati nuovamente. A quanto pare l’azienda ha ricevuto 533 richieste di risarcimento in garanzia relative al problema al 14 ottobre, ma non è a conoscenza di incidenti o feriti.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare novità importanti a proposito di questo richiamo che riguarda il gruppo Stellantis negli Stati Uniti e coinvolge oltre 200 mila SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango prodotti tra il 2018 e il 2019.