Stellantis è leader nella vendita di veicoli commerciali in Polonia

Nel mese di ottobre il Gruppo Stellantis ha registrato un ottimo risultato di vendita di veicoli commerciali leggeri con PTT fino a 3,5 tonnellate. Un totale di 1.433 veicoli dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot appartenenti a Stellantis sono stati consegnati ai clienti polacchi, consentendole di ottenere una quota di mercato superiore al 24%. Dopo dieci mesi del 2024, Stellantis è leader nel mercato dei veicoli per consegne con PTT fino a 3,5 t con vendite di 11.549 unità e una quota di mercato del 21,39%.

Dopo i primi dieci mesi del 2024, Stellantis è leader nel mercato dei veicoli per consegne in Polonia

Fiat Ducato resta il numero uno nella gamma dei modelli commerciali del gruppo Stellantis. In Polonia l’auto è sinonimo di un veicolo per le consegne affidabile e versatile, progettato per il lavoro quotidiano con carichi pesanti. Il modello ha trovato 4.440 acquirenti nei primi 10 mesi del 2024. Questo risultato significa che nel complesso è stato il secondo furgone di grandi dimensioni più scelto sul mercato polacco.

Fiat Ducato è sempre pronto a raccogliere le sfide che lo attendono e a supportare i suoi utenti nel lavoro quotidiano. Grazie alla vasta gamma di allestimenti, al volume di carico fino a 17 m 3 e alla capacità di carico fino a 1,5 tonnellate, il più grande veicolo commerciale leggero di Fiat Professional offre sempre prestazioni brillanti. Anche con carichi pesanti, il Ducato garantisce il massimo comfort, precisione ed eccellente manovrabilità in ogni condizione di guida. Il Fiat Ducato Furgon L2H2, con motore 2.2l H3-POWER da 120 CV, è ora disponibile.

Anche le auto più piccole della gamma utility di Stellantis sono disponibili a ottimi affari. L’Opel Vivaro Furgon Long con motore diesel da 1,5 litri e 120 CV. Il nuovo Vivaro semplifica il lavoro e le attività quotidiane grazie ai 17 moderni sistemi di assistenza alla guida disponibili a richiesta, incluso il Dynamic Surround View. I passeggeri di Opel Vivaro potranno inoltre avere a disposizione nuovi sistemi di infotainment con due schermi da 10 pollici e connessione wireless allo smartphone.

La Citroën Berlingo M, con motore benzina 1.2 litri da 110 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 marce, è ora disponibile in Polonia. Spazioso e flessibile, Berlingo offre connettività e tecnologia avanzate per aiutare i clienti ad affrontare in modo efficace le sfide lavorative quotidiane. Il modello di Stellantis ha un carico utile migliore della categoria fino a 1 tonnellata e può essere dotato di un ampio spazio interno configurabile e delle migliori soluzioni tecnologiche.