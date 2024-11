Alfa Romeo d’epoca dalle scene di ‘Portobello’, la serie tv su Enzo Tortora

Andare indietro nel tempo in un set cinematografico vuol dire anche mettere in scena elementi e, quindi, veicoli del tempo in cui è ambientata la storia. Non potevano mancare allora delle vere e proprie icone Alfa Romeo per una storia tutta italiana (come questi capolavori) ambientata nel corso degli anni Ottanta.

La serie Tv Portobello, diretta da Marco Bellocchio, riporta in scena uno dei più controversi episodi della storia giudiziaria italiana. Stiamo parlando della vicenda di Enzo Tortora, popolare giornalista e conduttore televisivo degli anni ‘80.

Dopo le prime riprese a Roma e in Sardegna, la produzione è approdata a Milano, dove il set ricrea fedelmente l’atmosfera dell’epoca con numerose Alfa Romeo d’epoca, comprese le iconiche vetture della Polizia. Ecco alcuni scatti delle strepitose Alfa Romeo in quel di Milano che sono finite sul set della serie Tv.

CinemAlfa ha messo a disposizione questi veicoli per riprodurre l’Italia dei primi anni Ottanta, periodo in cui Tortora venne coinvolto in un dramma giudiziario. Tra le auto della polizia si riconoscono la Giulietta (seconda serie) e andando più indietro l’Alfetta. Infatti, a seguito delle dichiarazioni di alcuni pentiti, Tortora fu accusato ingiustamente di appartenere a una rete camorristica. La rete sarebbe stata dedita al traffico di droga, evento che portò il giornalista a una lunga battaglia legale prima di essere assolto.

Il cast di Portobello è ricco di talenti. Fabrizio Gifuni interpreta Tortora, accompagnato da attori di spicco come Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. Bellocchio ha collaborato con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore alla sceneggiatura per offrire una narrazione completa e complessa di questa drammatica vicenda.

La docuserie è composta da sei episodi e sarà presentata al pubblico sia al cinema che in televisione. Le scene milanesi includono momenti iconici, come il comizio del Partito Radicale di Marco Pannella a cui Tortora partecipò e altre sequenze girate nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco.