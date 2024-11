Stellantis: la gamma di motori è completamente compatibile con il carburante verde HVO

Il gruppo Stellantis annuncia oggi che l’intera gamma di automobili e veicoli commerciali leggeri è completamente compatibile con il carburante diesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un’alternativa ecologica al diesel tradizionale.

Tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri Stellantis sono stati convalidati per l’uso di gasolio con olio vegetale idrotrattato (HVO)

L’HVO è un biocarburante derivato da materie prime rinnovabili, come oli vegetali usati, grassi animali e oli da cucina di scarto, che si differenzia dal tradizionale Diesel a base di petrolio. Il processo di idrogenazione utilizzato per produrre l’HVO produce un carburante più pulito e privo di zolfo con livelli significativamente ridotti di composti aromatici e inquinanti, rendendolo un’opzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Questo diesel verde è anche convalidato per l’uso in molti veicoli Stellantis esistenti con motori Euro 5 ed Euro 6 contrassegnati con “XTL” sul bocchettone di rifornimento del carburante. Inoltre, alcuni veicoli Diesel Euro 6 non XTL sono compatibili con HVO se equipaggiati con i seguenti motori: 1.3 Multijet, 1.6 MultiJet, 2.0 MultiJet, 2.2 Multijet, Nuovo 2.2 MultiJet 4.0, Motore 3.0 V6 MultiJet, 2.3 MultiJet (F1A – Fiat Ducato).

Con l’espansione dell’adozione del diesel verde, Stellantis compie un passo significativo verso un futuro più sostenibile, intensificando così il suo impegno per la protezione dell’ambiente e per offrire ai propri clienti soluzioni più ecologiche. Questo tipo di carburante, che riduce notevolmente le emissioni di CO2 e altre sostanze nocive, si inserisce perfettamente nella strategia del gruppo automobilistico, orientata verso la promozione di scelte più responsabili e a basso impatto ambientale. Stellantis continua, quindi, a lavorare per garantire un’ampia gamma di opzioni che rispondano alle necessità di mobilità dei consumatori, senza compromettere la sostenibilità.