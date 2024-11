Stellantis UK nomina Vizion come suo partner per la gestione degli incidenti 

A seguito di un’ampia revisione della sua offerta di gestione degli incidenti, Stellantis UK annuncia che Vizion sarà l’unico fornitore di servizi di gestione degli incidenti per i nove marchi serviti dal Multi-Brand Accident Repair Programme nel Regno Unito.

Vizion sarà l’unico fornitore di servizi di gestione degli incidenti per i nove marchi di Stellantis

In qualità di più grande società di gestione degli incidenti nel Regno Unito, Vizion ha aperto la strada allo sviluppo tecnico e al servizio clienti nel processo di riparazione degli incidenti dal 2009. L’azienda è stata pioniera nello sviluppo di Cortex, Lenz, Vizion Drive, Green Earth e Autoflow Bodyshop Management System, per migliorare l’esperienza del cliente.

Con oltre 300.000 richieste di risarcimento all’anno, Vizion ha rapporti con la maggior parte delle principali compagnie assicurative del Regno Unito ed è ben posizionata per aiutare Stellantis UK a sviluppare ulteriormente il percorso digitale del cliente con i vantaggi offerti dalle auto connesse e da altre tecnologie per veicoli.Come parte del lancio, ciascuno dei marchi Stellantis (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Leapmotor, Peugeot e Vauxhall) avrà una linea di assistenza dedicata a cui i clienti potranno rivolgersi 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, nonché pagine web riprogettate per aiutare e guidare i clienti attraverso il processo di reclamo e riparazione.

Commentando la nomina, Chris Downing, responsabile vendite e operazioni, ricambi e assistenza per Stellantis, ha affermato: “Vizion ha gestito con successo il Vauxhall Accident Management Programme per molti anni e sono lieto di vedere che hanno avuto successo in questa gara e non vedo l’ora di lavorare con loro sul programma più ampio e migliorato che gestiamo oggi. La profondità della loro conoscenza, dei loro sistemi, delle loro relazioni e della loro dedizione al cliente sono chiaramente evidenti: una perfetta corrispondenza con i nostri valori e obiettivi”.

Chris McKie, CEO di Vizion Network ha commentato: “Dire che siamo estremamente lieti di essere stati scelti da Stellantis UK è un eufemismo. Siamo onorati della fiducia che Chris Downing e il team hanno riposto in Vizion per realizzare questa importantissima iniziativa di nuova generazione. Il programma sarà sostenuto da collaborazioni connesse e digitali e dal desiderio di offrire un vero valore a tutti i partecipanti con grandi risultati per i clienti. Non vediamo l’ora di costruire su quella che è già una straordinaria partnership con il team Stellantis e di contribuire a far crescere il programma sempre di più per molti anni a venire”.