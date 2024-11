Stellantis accelera ad ottobre e consolida la leadership in Brasile, Argentina e Sud America

Stellantis ha concluso un altro mese da leader nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America, essendo l’azienda che ha venduto il maggior numero di veicoli nella regione. Da gennaio a ottobre l’azienda ha accumulato più di 752 mila unità vendute, con una quota di mercato del 23,6 per cento, con un incremento di 25.743 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel mese di ottobre Stellantis ha registrato nel mese 88,7mila immatricolazioni, pari al 27,7% della quota di mercato sudamericana.

Nel mercato brasiliano, le vendite di Stellantis nel mese di ottobre sono state pari a 72,8mila unità, pari al 29% della quota di mercato. Da inizio anno sono state immatricolate nel periodo oltre 597mila unità, pari al 29,8% delle vendite totali, con un incremento di 41.834 unità rispetto al 2023.

In Argentina, l’azienda mantiene la propria leadership con oltre 101mila veicoli venduti da inizio anno, pari ad una quota del 30,2% del mercato argentino. Nel mese di ottobre sono state immatricolate nel mese 13,1mila unità, con una quota di mercato del 31,4%, in aumento di 4,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Sempre a proposito di Stellantis, Fiat ha chiuso il mese di ottobre con una quota di mercato del 20,9% e 51.867 unità immatricolate, oltre 9.500 di distacco dal secondo posto. Inoltre il marchio contava tre modelli tra le dieci vetture più vendute nel mercato nazionale: Strada, con 14.639 immatricolazioni; l’Argo con 9.265 unità vendute, il volume di immatricolazioni più alto dell’anno e Mobi, con 6.505 veicoli venduti.

Nel mese di ottobre Fiat ha mantenuto la propria leadership anche in diversi segmenti, come quello dei pick-up. In questa categoria, il marchio mantiene il primo posto con una quota del 44,1% e 20.872 unità. In evidenza Strada, con una quota di mercato del 72,3% tra i B-pickup, e Toro, con il 44,7% nella categoria C-Pickup.

Jeep ha chiuso il mese di ottobre con 12.014 immatricolazioni, il miglior volume di vendite degli ultimi tre mesi. Con questi numeri Jeep ha raggiunto le 99.930 unità vendute nel 2024 e una quota del 5% del mercato nazionale.

La Jeep Compass ha venduto 5.043 unità nel mese di ottobre e ha superato la soglia delle 40mila unità vendute nel 2024, con 40.369. Il segmento competitivo dei SUV medi continua con Compass in testa! Il modello è anche una scommessa sicura tra i 10 SUV più venduti nel mercato brasiliano nel mese di ottobre e da inizio anno.

Con un altro mese di vendite sopra le 5 mila unità, con 5.147 immatricolazioni, la Jeep Renegade ha superato la soglia delle 45mila vendite nell’anno, per un totale di 45.236. La Jeep Renegade è inoltre una presenza costante nella TOP 10 dei SUV più venduti nel Paese, assicurandosi il suo posto a ottobre e da inizio anno. La Jeep Commander mantiene la sua leadership tra i grandi SUV a 7 posti in Brasile. Nel mese di ottobre il modello di Stellantis ha venduto 1.808 unità, portando la Commander a 13.770 vendite nel 2024.

Nell’anno terminato a ottobre, anche il brand americano di Stellantis, Ram ha registrato 25.229 unità immatricolate, una crescita del 143% rispetto ai primi dieci mesi dello scorso anno, e una quota del mercato brasiliano dell’1,3%, considerando tutti i segmenti passeggeri e commerciali leggeri. Nel mese di ottobre, il secondo mese di vendite dell’anno per Ram, il marchio ha registrato 2.797 pick-up nel paese, con particolare attenzione al Rampage.

Rampage ha anche battuto un altro record questo mese. Con 2.370 unità registrate, è stato il mese con le migliori vendite di Rampage nel 2024. Quest’anno la Rampage ha superato il traguardo delle 20mila unità immatricolate nel Paese. Leader assoluto tra i grandi pick-up, Ram ha registrato questo mese 427 unità immatricolate in questa categoria, tra Classic, 1500, 2500 e 3500. Oltre al miglior mese di vendite per il 2500 dell’anno, con 215 unità immatricolate, da segnalare anche alle 160 unità del Ram 3500.

Peugeot ha registrato una quota del mercato brasiliano del 2,8%, considerando il segmento dei B-SUV, dove il Nuovo 2008 è il 12° modello più venduto con questa configurazione. La Nuova 2008, SUV che ha debuttato ad agosto, ha ottenuto un indice importante: in ottobre, il modello ha registrato un aumento delle vendite del 63% rispetto al mese precedente e ha permesso alla casa del Leone di ottenere il miglior risultato di vendite dal 2015.