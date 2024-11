Infineon e Stellantis collaborano per la prossima generazione di architetture per veicoli

Stellantis e Infineon Technologies AG lavoreranno insieme sull’architettura di alimentazione dei veicoli elettrici di Stellantis. Entrambe le società lo hanno annunciato oggi. Questo ha lo scopo di supportare l’obiettivo di Stellantis di consentire una mobilità pulita, sicura e conveniente per tutti. A tal fine, le aziende hanno firmato importanti accordi di fornitura e capacità che costituiscono la base per una collaborazione pianificata nello sviluppo della prossima generazione di architetture energetiche.

Infineon è pronta a soddisfare la domanda del mercato per soluzioni di semiconduttori automobilistici

Gli interruttori automatici intelligenti PROFET di Infineon sostituiranno i fusibili tradizionali, riducendo lo sforzo di cablaggio e consentendo a Stellantis di essere una delle prime case automobilistiche a introdurre la gestione intelligente dell’energia. Semiconduttori al carburo di silicio (SiC) aiuteranno Stellantis a standardizzare i suoi moduli di potenza, migliorando le prestazioni e l’efficienza dei veicoli elettrici e riducendo così i costi. Microcontrollore AURIX per la prima generazione dell’architettura software STLA Brain.

Stellantis e Infineon stanno inoltre lavorando per espandere la loro collaborazione creando un Power Lab congiunto per definire un’architettura di alimentazione scalabile e intelligente per la prossima generazione di veicoli definiti dal software di Stellantis.

“Come previsto dal nostro piano strategico Dare Forward 2030 , stiamo assicurando la fornitura di importanti soluzioni di semiconduttori. Ne abbiamo bisogno per guidare la transizione verso un futuro elettrificato e sfruttare architetture E/E innovative per le nostre piattaforme di prossima generazione”, afferma Maxime Picat, Chief Purchasing and Supplier Quality Officer di Stellantis.

“Con questi accordi, Infineon sta espandendo la propria cooperazione e partnership di innovazione con Stellantis”, afferma Peter Schiefer, Presidente della Divisione Automotive di Infineon. “In qualità di leader globale nei semiconduttori per l’industria automobilistica, portiamo la nostra esperienza dal prodotto al sistema e l’elettronica affidabile. I nostri semiconduttori guidano la decarbonizzazione e la digitalizzazione della mobilità. Aumentano l’efficienza delle auto e consentono architetture definite dal software che migliorano significativamente l’esperienza dell’utente”.

Con lo stabilimento SiC più competitivo al mondo in termini di costi a Kulim (Malesia), l’imminente “Smart Power Fab” da 300 millimetri a Dresda e la joint venture con TSMC e partner (ESMC), nonché i relativi accordi di fornitura con partner di fonderia, Infineon è in grado di soddisfare la domanda del mercato per soluzioni di semiconduttori automobilistici. Secondo la società di ricerche di mercato TechInsights, Infineon è già il numero uno a livello mondiale nel settore dei microcontrollori automobilistici con una quota di mercato pari a circa il 29% del mercato globale dei microcontrollori automobilistici.