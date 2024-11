L’autunno inizia con un segnale positivo per Stellantis Pro One, ancora una volta leader del mercato in Spagna. Infatti i suoi veicoli commerciali, commercializzati in Spagna con i marchi Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot, rappresentano una quota del 36% con 49.929 unità immatricolate tra gennaio e ottobre 2024.

Nei primi dieci mesi dell’anno Stellantis Pro One rafforza la propria leadership nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Ottobre è stato un mese favorevole per gli interessi di Stellantis Pro One, che ha visto le proprie vendite crescere del 21% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in un mercato in progresso del 16%. Nel giorno di Halloween il dato mensile mostrava 6.484 iscrizioni e una quota del 41,9%.

Per quanto riguarda i marchi, dobbiamo evidenziare il successo di Citroën e Peugeot durante questo mese. Citroën consolida la sua posizione al primo posto della classifica con 2.637 unità immatricolate (il 63% in più rispetto a ottobre 2023) e una penetrazione del 17,1%. Peugeot sale sul terzo gradino del podio con 2.067 immatricolazioni, il 24% in più rispetto a un anno fa, e il 13,4% del mercato.

Stellantis Pro One dispone della gamma di veicoli commerciali elettrici più completa sul mercato. Un benchmark che mantiene il primo posto nel cumulato con una quota del 37,6%. Nel mese di ottobre il Gruppo ha raggiunto una penetrazione del 42,6%. Per marche, Peugeot occupa il primo posto nella classifica mensile, con una penetrazione del 20,6%.

In Spagna, Stellantis non solo vende con successo veicoli commerciali nel nostro Paese, ma li produce anche. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, l’Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche.

La leadership di Stellantis Pro One nel mercato spagnolo sarebbe impossibile senza la fiducia di aziende e liberi professionisti nei modelli che, con nomi sinonimo di affidabilità, versatilità e robustezza, si evolvono da decenni sia nella tecnologia che nelle caratteristiche per adattarsi alle loro richieste. A questo pubblico tradizionale si aggiungono sempre più clienti privati ​​convinti dallo spazio e dal comfort che offrono alla propria famiglia o per godersi momenti di svago.