Stellantis taglierà 1.100 posti di lavoro nello stabilimento di Jeep Gladiator

Stellantis ha comunicato la decisione di ridurre il numero di turni nel suo impianto di Toledo, dove vengono prodotti i pick-up Jeep Gladiator, con conseguenti circa 1.100 licenziamenti permanenti previsti entro l’inizio del prossimo anno. La decisione di passare da due a un turno di lavoro non è stata una sorpresa, dato il calo delle vendite del Gladiator quest’anno e l’intenzione di ridurre le scorte di pick-up e altri modelli prima della fine dell’anno.

Stellantis ha indicato che i licenziamenti potrebbero iniziare dal 5 gennaio e ha notificato l’avviso WARN alle autorità locali e statali. La produzione del Gladiator ha già subito interruzioni e riduzioni nel corso dell’anno, così come quella del Jeep Wrangler, che viene assemblato nello stesso impianto.

“Mentre Stellantis affronta un anno di transizione, l’attenzione è rivolta al riallineamento delle sue operazioni negli Stati Uniti per garantire un forte inizio del 2025, il che include l’adozione di misure difficili ma necessarie per ridurre gli elevati livelli di inventario gestendo la produzione per soddisfare le vendite”, ha affermato la portavoce di Stellantis Jodi Tinson. La dichiarazione ha aggiunto che la società ha pianificato di tornare infine ai precedenti livelli di produzione dopo aver riacquistato il suo “vantaggio competitivo”.

I leader della United Auto Workers dello stabilimento Jeep hanno detto ai membri in una lettera che si prevedeva che 1.139 persone sarebbero state colpite dal licenziamento. Fino a quando il taglio non avverrà all’inizio di gennaio, hanno scritto i funzionari del sindacato, Stellantis ha intenzione di ruotare i turni, con i lavoratori del turno diurno che lavoreranno di mattina alcuni giorni e il pomeriggio altri,. Questo a causa del minor numero di ordini per il pickup. Per quanto riguarda il lato Wrangler della struttura, i funzionari della UAW hanno affermato che si aspettano che presto saranno operativi due turni in modo continuativo. Quel lato dell’impianto era stato temporaneamente ridotto a un turno nelle ultime settimane.

Le vendite di Gladiator negli Stati Uniti sono in calo del 21% anno su anno nel terzo trimestre, con 32.670 unità vendute, spingendo Jeep a iniziare di recente a offrire sconti del 10% e altri incentivi. Le vendite del pick-up sono in costante calo negli ultimi anni, sollevando preoccupazioni tra i leader sindacali locali.

Stellantis ha affermato che i dipendenti licenziati, secondo il suo accordo nazionale con l’UAW, riceveranno un anno di sussidi di disoccupazione supplementari oltre alla disoccupazione statale, che ammontano al 74% della loro paga. A ciò seguirà un anno di assistenza di transizione, con copertura sanitaria estesa per due anni.