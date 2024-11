Lancia vince il nuovo premio “A Star is Back” di Autobest

Dopo aver annunciato i finalisti del premio “Best Buy Car of Europe 2025”, Autobest, l’organizzazione indipendente fondata nel 2001, ha fatto votare e selezionare dalla sua giuria internazionale i vincitori di altri sei prestigiosi premi, tra cui “A Star is back”, il premio assegnato a marchi e modelli iconici che hanno recentemente fatto un ritorno di successo. Nella sua prima edizione, il premio è stato assegnato a Lancia in riconoscimento del suo Rinascimento, la solida e ambiziosa tabella di marcia del marchio che lo sta rendendo ancora una volta un marchio desiderabile, rispettato e affidabile nel mercato europeo premium. Il marchio italiano è stato selezionato dalla giuria di Autobest composta da 31 giornalisti specializzati provenienti da 31 paesi europei. La 24a cerimonia di gala degli Autobest Awards si terrà a Zurigo nel 2025.

Dan Vardie, fondatore e presidente di Autobest, spiega: “Questo è uno di quei rari momenti in cui la giuria di Autobest decide di inaugurare un nuovo premio. “A Star Is Back” non solo premia la rinascita di marchi e modelli iconici, ma serve anche come prova del loro successo futuro”.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, afferma : “ Siamo orgogliosi di ricevere questo nuovo e prestigioso premio che premia la passione e la determinazione di tutto il team Lancia. Stanno dando il massimo ogni giorno per scrivere un nuovo capitolo di una storia leggendaria che racconta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e record sportivi. Il successo del nostro percorso è sottolineato dall’entusiasmo con cui le nostre nuove uscite, il nostro ritorno nel mondo dei rally e il nostro nuovo ed esclusivo showroom in vari mercati europei sono stati accolti dal pubblico e dalla stampa internazionale. Lancia è tornata!”.

Il Rinascimento di Lancia è iniziato in Italia alla fine del 2023 con la presentazione del nuovo logo, l’introduzione della nuova Corporate Identity e, soprattutto, il lancio del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Le fasi successive si sono susseguite fitte e veloci in conformità con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis, che prevede una gamma efficiente di tre nuovi modelli, uno da lanciare ogni due anni, e un processo di internazionalizzazione accelerato in vari mercati europei. Il primo veicolo ad essere lanciato è stata la Nuova Lancia Ypsilon, che attualmente sta riscuotendo un caloroso consenso sia dal pubblico che dalla stampa internazionale.

Primo modello della nuova era Lancia, la fase di lancio della Nuova Ypsilon è quasi giunta a conclusione in Italia presso la 160 Casa Lancia, i nuovi ed esclusivi showroom che sfoggiano la nuova identità aziendale del marchio. Hanno accolto migliaia di visitatori e dato loro la possibilità sia di conoscere la gamma completa, disponibile negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, tutti disponibili in configurazioni ibride o elettriche, sia di partecipare a emozionanti test drive per sperimentare le impareggiabili capacità dei veicoli in termini di maneggevolezza ed efficienza.

Inoltre, un processo di internazionalizzazione è una parte essenziale del Rinascimento di Lancia, che include una rete iniziale di 70 nuovi showroom in 70 grandi città europee. I primi mercati coinvolti sono Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e, entro il 2025, Germania. Tutti questi showroom presenteranno la nuova identità aziendale del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del suo piano strategico: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.

Successivamente, il 2025 segnerà il ritorno di Lancia agli sport motoristici, poiché il marchio cercherà di ristabilire la sua presenza sulla scena delle corse contemporanee. La star di questo ritorno è la nuova Ypsilon Rally4 HF, che rende omaggio alla gloriosa tradizione rallystica del marchio più vincente della storia. Contemporaneamente, il prossimo anno sarà dedicato al rilancio del nome HF con l’alone, che apparirà per la prima volta sulla Ypsilon e in seguito sulla Gamma e sulla nuova Delta con l’etichetta “HF Integrale”.

Infine, l’ammiraglia Gamma verrà lanciata nel 2026 come secondo veicolo del Rinascimento Lancia e pietra angolare della sua tabella di marcia verso il futuro. Concepita, progettata e sviluppata in Italia, la nuova Lancia Gamma sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi e incarnerà l’impegno del marchio italiano per la sostenibilità e le alte prestazioni, in una celebrazione dell’inconfondibile eleganza che ha definito Lancia per decenni.