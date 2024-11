Stellantis: in Germania a ottobre crescono vendite e quota di mercato

Buon inizio per l’ultimo trimestre del 2024 per Stellantis in Germania che ha registrato un aumento delle cifre di vendita e della quota di mercato in ottobre. Secondo dati interni preliminari, i marchi Stellantis hanno venduto complessivamente quasi 35.500 auto e veicoli commerciali leggeri (+7,3 per cento), raggiungendo così una quota di mercato in lieve aumento pari al 13,8 per cento.

Stellantis inizia l’ultimo trimestre del 2024 con una crescita delle vendite e della quota di mercato in Germania

I principali contributori al successo sono stati i significativi incrementi delle vendite di Citroën (+14,0 per cento) e Opel (+13,7 per cento). Il marchio Peugeot è addirittura riuscito a più che raddoppiare le vendite arrivando a 8.250 veicoli, aumentando significativamente la propria quota di mercato dall’1,6 per cento dello stesso mese dell’anno scorso al 3,2 per cento.

Ciò significa che Stellantis è ancora chiaramente in attivo quest’anno: quasi 353.700 veicoli venduti nel periodo gennaio-ottobre (+8,9 per cento) determinano un aumento della quota di mercato al 13,7 per cento dopo il 12,6 per cento dell’anno precedente.

Nei primi dieci mesi dell’anno, oltre a Citroën, Opel e Peugeot, anche i veicoli commerciali leggeri raggruppati nella business unit Stellantis Pro One sono stati una garanzia di successo: con ben 55.200 veicoli commerciali leggeri venduti e una quota di mercato del 23,3 per cento dopo il 21,0 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso, i marchi Stellantis sono chiaramente i numeri uno sul mercato.

“Con il risultato di ottobre, abbiamo iniziato bene la fine dell’anno che avevamo pianificato”, ha detto il capo della Stellantis Germania Lars Bialkowski. “I nostri nuovi modelli come la Citroën C3 e la Peugeot 3008 sono ben accolti. Abbiamo altre frecce importanti nella nostra faretra con i nuovi modelli Opel Grandland e Frontera. Insieme ai nostri partner commerciali possiamo quindi guardare avanti con fiducia. Tanto più che nel 2025 le nostre nuove auto elettriche estremamente competitive come Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda, Opel Frontera Electric o Leapmotor T03 saranno disponibili tutto l’anno e ci daranno un notevole impulso nel campo dei veicoli elettrici a batteria”.