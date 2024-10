Citroën C3 trionfa ai German Car of the Year Award 2025

Al German Car of the Year Award 2025, la Citroën C3 / ë-C3 ha trionfato nella categoria delle auto compatte con un prezzo base fino a 35.000 euro. La piccola vettura ha ricevuto il maggior numero di voti da una giuria composta da 38 rinomati giornalisti automobilistici indipendenti. Dopo approfonditi test drive, sono stati determinati i vincitori di classe tra tutti i principali nuovi lanci degli ultimi 12 mesi in cinque diverse categorie.

Citroën C3 convince la giuria di esperti del GCOTY nella categoria “Compact”

Nel corso della cerimonia di premiazione ufficiale, ieri sera a Bad Dürkheim, Thomas Goldboom, amministratore delegato di Citroën Deutschland GmbH, ha ritirato il trofeo per il marchio: “Abbiamo intrapreso la strada giusta con il riposizionamento del marchio Citroën introducendo nuovi modelli convincenti in negli ultimi mesi ha portato sul mercato con un rapporto qualità-prezzo unico. Desideriamo ringraziare sentitamente i nostri clienti per la loro fiducia, che ci hanno dimostrato con aumenti significativi delle nostre vendite, e desideriamo ringraziare anche la giuria per questo grande premio”.

“La nuova Citroën C3 e la sua sorella elettrica ë-C3 hanno subito impressionato la nostra giuria. Sono economici, divertenti e, con il loro approccio aperto alla tecnologia, si adattano bene ai tempi”, afferma Jens Meiners, cofondatore della giuria GCOTY.

Con oltre 50.000 ordini già ricevuti in Europa, la nuova C3 sta diventando un vero bestseller. Con un prezzo di partenza davvero interessante il modello è conveniente e offre un nuovo approccio alla mobilità. La nuova C3 riprende il moderno linguaggio stilistico Citroën e offre tutte le dotazioni previste in questo segmento.

Inoltre, rappresenta un comfort eccezionale a bordo grazie all’introduzione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort, che completano i sedili Advanced Comfort ridisegnati e il concetto C-Zen Lounge. Le sue dimensioni compatte lo rendono particolarmente agile, versatile e pratico. La C3 è disponibile in versione benzina ed elettrica con un’autonomia fino a 326 km (ciclo WLTP).