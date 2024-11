Stellantis consolida la propria leadership nel mercato auto francese ad ottobre e nel 2024

Stellantis France è il produttore leader sul mercato francese alla fine di ottobre 2024 in termini di vendite, con una quota di mercato PC + LCV del 29,7 per cento. Sono 5 i modelli nella top 10 del mercato (Peugeot 208, 308, 2008, 3008 e Citroën C3), la Peugeot 208 è il veicolo più venduto sul mercato francese anche in versione elettrica e la Citroën ë-C3 è il veicolo più venduto del mese di ottobre 2024.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese per il mese di ottobre e cumulativamente per il 2024

“Stellantis prosegue sulla sua strada e consolida la propria leadership nel mercato francese. In particolare, abbiamo migliorato i nostri risultati in due aree chiave: veicoli commerciali e veicoli elettrici. Nel mercato dei veicoli commerciali, con una quota di mercato del 41,1%, le nostre vendite sono in crescita del 5,2 per cento rispetto al mercato che è in calo del 10%. Sul mercato dei PC, la nostra priorità assoluta riguarda i veicoli elettrici, la Citroën ë-C3 riesce ad aggiudicarsi il primo posto nel suo primo mese di consegne e completiamo il podio con la Peugeot E-208 che resta leader nel mercato elettrico a livello cumulativo. 2024” indica Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Nei dieci mesi del 2024, 6 brand di Stellantis si distinguono per i loro risultati: Peugeot con la Peugeot 208 che resta il veicolo più venduto in Francia con una quota di mercato del 9,6%, nel segmento PC+LCV. Citroën continua il suo progresso nelle vendite di veicoli elettrici con un aumento di questi volumi del +116%, grazie in particolare alla nuova ë-C3 che è il modello più venduto in ottobre con una quota di mercato dell’8,2%.

Jeep evidenzia un incremento dei volumi di vendita di PC rispetto al mese di ottobre e cumulativamente pari al +56,1 per cento. Fiat è il secondo marchio nelle vendite di veicoli elettrici nei segmenti A e B in Francia quest’anno, con il 24,3% della quota di mercato di BEV AB. La Fiat 500e è la numero uno nelle vendite di veicoli elettrici nel suo segmento, affermandosi come un vero e proprio leader nella mobilità elettrica.

Opel, per il 2024 cumulativo, continua i suoi progressi sui volumi di veicoli elettrici, in crescita del 47% su PC+LCV. Alfa Romeo conferma il proprio progresso, con volumi di vendita in crescita cumulata dell’8,3%. Solo nel mese di ottobre Alfa Romeo è cresciuta di quasi il 19% sul mercato francese rispetto al mese di ottobre 2023. Spoticar: continua a posizionarsi come leader. L’operazione “The very grand Destockage” è stata ancora una volta un successo e la rete si è mobilitata fortemente.

Al 2024 Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 38,6%. Nell’ottobre 2024 Stellantis ha ottenuto un’ottima performance per il secondo mese consecutivo con un aumento della propria quota di mercato dal 5,9% al 41,1%. Questi buoni risultati sono dovuti ai progressi di tutti i marchi e in particolare a +3,4 punti per Citroën e +1,8 punti per Peugeot. Stellantis è leader anche nel segmento dei veicoli elettrici dei segmenti B e C, con una quota di mercato del 55,6%.

Stellantis, per dieci mesi al 2024, è numero uno nei segmenti dei veicoli commerciali piccoli, con una quota di mercato del 53,2%, numero uno nel segmento dei veicoli commerciali medi con una quota di mercato del 39,4% e numero uno nel segmento dei veicoli commerciali grandi veicoli utilitari di grandi dimensioni, con una quota di mercato del 32,3% e numero uno nel segmento dei camper con una quota di mercato del 63,2%. Leader nelle vendite di veicoli elettrici (BEV) nel mese di ottobre, con una quota di mercato del 32,4% (VP+LCV) e volumi di vendita in crescita del +11% in un mercato -19%.

Nel mese di ottobre, Citroën, con la ë-C3, ha conquistato il primo posto nel mercato dei BEV per modello. La Peugeot E-208 e la Fiat 500e restano nella Top 5 per il 2024 cumulativo. La Peugeot E-208 conferma la sua leadership, numero uno tra i BEV (PC e VP+LCV) in Francia per il 2024 cumulativo. Stellantis leader negli Utility Vehicles 100% elettrici con una quota di mercato del 56,4% nel mese e del 48,3% nel cumulato 2024. Pro One supporta la transizione delle aziende.