Stellantis fornisce 12 nuovi furgoni elettrici Ram ProMaster ai team del Battery Workforce Challenge

La competizione universitaria Battery Workforce Challenge, una partnership pubblico-privata tra il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti (DOE) , Stellantis e Argonne National Laboratory, si è riunita oggi per consegnare le chiavi di 12 nuovi furgoni elettrici Ram ProMaster 2024.

Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler e Ram, e Mark Champine, vicepresidente senior di Stellantis, responsabile dei centri tecnici di ingegneria del Nord America, erano presenti per distribuire le chiavi del ProMaster EV agli studenti che progetteranno, costruiranno, testeranno e integreranno un pacco batteria avanzato per i furgoni ProMaster EV.

Il Ram ProMaster EV 2024 è progettato specificamente per l’elettrificazione con un design monoscocca che incorpora in modo efficiente il pacco batteria di produzione. Utile come furgone da lavoro commerciale, questa applicazione rappresenta un’entusiasmante opportunità per gli studenti di progettare batterie per veicoli più grandi.

Avviata nel 2023, la Battery Workforce Challenge mette in contatto 12 team universitari del Nord America con college comunitari locali selezionati tramite un processo competitivo d’élite. Gli studenti partecipanti ricevono un apprendimento pratico e lavorano a stretto contatto con esperti del settore per affrontare una delle sfide ingegneristiche più rilevanti del mondo reale che l’industria automobilistica deve affrontare.

“Gli studenti della Battery Workforce Challenge continuano a stupirci con le loro idee creative e la conoscenza complessiva dei veicoli elettrici, come abbiamo visto durante i workshop autunnali di questa settimana”, ha affermato Micky Bly, vicepresidente senior e responsabile dei sistemi di propulsione globali di Stellantis. “Non vedo l’ora di continuare a lavorare con gli studenti mentre diventano esperti di veicoli elettrici pronti per la forza lavoro”.

I 12 team di studenti ingegneri si sono riuniti a Bloomfield Hills nel Michigan, fuori Detroit, questa settimana per continuare il loro percorso di apprendimento sui veicoli elettrici con quattro giorni di apprendimento e collaborazione con esperti di veicoli elettrici.

“I team della Battery Workforce Challenge svilupperanno competenze ingegneristiche e di produzione per prepararli a lavori di alta qualità che costruiscono le batterie del futuro proprio qui negli Stati Uniti”, ha affermato Jeffrey Marootian, vicesegretario assistente principale presso l’Office of Energy Efficiency and Renewable Energy presso il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti. “La possibilità per i team di sperimentare l’apprendimento pratico lavorando con i Ram ProMaster EV è essenziale per la forza lavoro EV del futuro e per far progredire le tecnologie di trasporto EV”.

La competizione si concluderà nel 2026, con i team vincitori che riceveranno decine di premi annuali di ingegneria e di categoria correlati agli sponsor, 100.000 $ in premi in denaro forniti dal settore e un’inestimabile esperienza nel mondo reale lavorando con i leader del settore.