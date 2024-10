Stellantis aderisce all’iniziativa globale per supportare l’ergonomia sul posto di lavoro

In riconoscimento del National Ergonomics Month, Stellantis ha annunciato oggi di aver firmato il MSD Pledge 2.0 , un’iniziativa del National Safety Council (NSC) che mira a migliorare il benessere dei lavoratori in vari settori, riducendo al contempo i disturbi muscoloscheletrici (DMS), una delle principali cause di infortuni sul lavoro.

Stellantis si unisce a 200 organizzazioni per migliorare il benessere dei dipendenti e ottenere l’accesso a tecnologie di sicurezza all’avanguardia

L’impegno è un risultato dell’MSD Solutions Lab, un innovativo programma NSC istituito nel 2021 con finanziamenti di Amazon per concentrarsi sulla lotta ai DMS. Invita le organizzazioni di tutte le dimensioni a impegnarsi per gli obiettivi principali della comunità dell’impegno di ridurre il rischio di DMS per milioni di lavoratori.

“Firmando l’impegno, Stellantis sta dimostrando il suo impegno nell’identificare e ridurre i DMS, promuovendo al contempo una cultura della sicurezza nelle nostre strutture nordamericane”, ha affermato Garrett Stricker, direttore della salute e sicurezza aziendale di Stellantis. “Otteniamo inoltre accesso a ulteriori approfondimenti, conoscenze e best practice da altre 200 organizzazioni, insieme all’accesso a tecnologie di sicurezza all’avanguardia, per migliorare notevolmente la vita dei nostri dipendenti”.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i DLM sono gli infortuni sul lavoro più comuni e una delle principali cause di riduzione degli anni lavorativi dei dipendenti, superati solo dalle malattie mentali e dall’abuso di sostanze. Questi infortuni sono anche costosi, con conseguenti perdite salariali e spese mediche per le aziende private statunitensi ogni anno di quasi 17 miliardi di dollari.

L’approccio di Stellantis all’ergonomia si concentra sul miglioramento dell’interfaccia tra posto di lavoro e operatore attraverso l’integrazione di standard, l’identificazione del rischio ergonomico e soluzioni efficaci utilizzando strumenti avanzati, come software di modellazione umana digitale e realtà virtuale nelle prime fasi di progettazione dei processi. Ciò include il coinvolgimento interfunzionale con team congiunti di salute e sicurezza e a tutti i livelli dell’organizzazione, dalla dirigenza al reparto produttivo.

Nel 2023, è stato introdotto un nuovo strumento di valutazione del rischio ergonomico nei siti produttivi e non produttivi di Stellantis. Il software utilizza la tecnologia video di motion capture dell’intelligenza artificiale (IA) per valutare lavori/attività, identificare i fattori di rischio, migliorare l’efficienza delle valutazioni e fornire risultati significativi per ridurre il rischio complessivo e migliorare benessere, salute e sicurezza. Inoltre, l’attenzione su standard, best practice, innovazione e nuove tecnologie, inclusa la collaborazione con i partner del settore United States Council for Automotive Research (USCAR), continua a migliorare l’efficienza e l’accuratezza nell’identificazione e nella riduzione del rischio ergonomico.

In futuro, l’impegno mira a rafforzare il programma di ergonomia aziendale e gli sforzi di prevenzione MSD con un’attenzione continua alla riduzione del rischio, all’innovazione e alla collaborazione. Si baserà inoltre sulla cultura della sicurezza esistente dell’organizzazione per migliorare il benessere generale, la salute e la sicurezza della forza lavoro.